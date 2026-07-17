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Paquete de lujo para la final del Mundial por 865.000 euros

Un hotel de Nueva York ha lanzado un exclusivo paquete de lujo para disfrutar de la final del Mundial de 2026 por 865.000 euros. La experiencia, diseñada para seis personas, incluye cuatro noches de alojamiento, traslado en helicóptero hasta el estadio de Nueva Jersey y entradas VIP situadas en la línea de medio campo. Además, los huéspedes contarán con un salón privado dentro del estadio, servicio de mayordomo, masajista y conserje las 24 horas. El paquete también ofrece una experiencia gastronómica personalizada con caviar, vinos y champán, así como un paseo privado en velero por el río Hudson con vistas a la Estatua de la Libertad.