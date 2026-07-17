La pasión argentina desborda Nueva York: decenas de miles de hinchas acompañarán a la Albiceleste

Falta muy poco para que llegue el domingo. La final del Mundial está a dos días de disputarse y crecen las ganas, la tensión y la ilusión en todas las partes del mundo. España y Argentina se verán las caras en el partido más importante. Nueva York será el epicentro de todo y se espera una invasión argentina.

Más de 50.000 aficionados albicelestes estarán presentes las calles de la ciudad estadouniense. Con o sin entrada, la hinchada argentina será mayoría absoluta y generará un ambiente de equipo local. Los de Scaloni ya lo hicieron en las semifinales frente a Inglaterra, dejando a los de Tuchel en minoría.

Dentro del MetLife Stadium, no conseguirán entrar todos los sudamericanos. El precio de la reventa está por las nubes y muchos de ellos no lograron hacerse con un boleto. No obstante, un importante número de espectadores neutrales, especialmente estadounidenses, también se decantarán por apoyar a la selección de Lionel Messi, convirtiendo el ambiente en uno claramente favorable para la vigente campeona del mundo.

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España no solo tendrá que superar al conjunto de Scaloni, sino también un contexto que apunta a favorecer claramente a su rival. La Roja buscará levantar el título mundial con el reto añadido de silenciar a un estadio que, desde el pitido inicial, promete sentirse mucho más cerca de Buenos Aires que de Nueva York.