Portazo a Julián Álvarez: se queda en el Atlético de Madrid
El consejero delegado del club colchonero, Miguel Ángel Gil Marín, rechaza ofertas millonarias y asegura que el delantero argentino es el jugador perfecto para el club
El Atlético de Madrid ha lanzado un mensaje contundente sobre el futuro de Julián Álvarez. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club rojiblanco, ha asegurado que la entidad no tiene intención de vender al delantero argentino y ha rechazado cualquier posibilidad de salida, incluso ante ofertas millonarias. “No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”, afirmó el dirigente.
Gil Marín explicó que la postura del Atlético ya ha sido comunicada a todas las partes implicadas: “La opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, al agente y al presidente del Barça”. Además, defendió que el conjunto rojiblanco es el destino ideal para el delantero argentino: “No tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid”.
Postura reforzada
La respuesta del Atlético llega después de que Joan Laporta afirmara que la oferta del Barcelona por Julián Álvarez no sería ilimitada en el tiempo. Gil Marín utilizó esa declaración para reforzar la posición del club: “Nuestra respuesta sí es infinita”. El Atlético mantiene así su intención de seguir contando con una de sus grandes estrellas y cierra la puerta a cualquier negociación por el delantero argentino.
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