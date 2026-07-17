El Real Betis cierra el fichaje de Diego Conde

El Real Betis y Pau López han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato perdonando lo dos últimos años que le quedaban. Finalmente, se marcha al FC Andorra y en una carta ha explicado los motivos de su decisión. "Creo que ha llegado el momento de cambiar mis prioridades en la vida, porque así lo siento y porque los míos se lo merecen". Además, ha querido agradacer a la directiva y a Manu Fajardo, por entender y respetar su decisión.

En los último días, se han agilizado los contactos para incorporar a Diego Conde. El Villarreal al tener tres porteros de nivel ha decidido que su guardameta se marche en forma de cesión. Según Matteo Moretto, el club verdiblanco y los groguets han alcanzado un acuerdo para la cesión. Los de Heliópolis tendrán una opción de compra no obligatoria de 3,5 millones de euros, aproximadamente.

La situación del portero cambió la temporada pasada con la llegada de Arnau Tenas. Además, tenía propuestas del Deportivo de A Coruña y Sevilla. Pero en cuanto tuvo conocimiento del interés del Betis, se decantó por esa opción, ya que esta temporada tiene tres competiciones (Liga, Copa del Rey y Champions League). Por lo tanto, y sabiendo que Manuel Pellegrini le da una competición a cada portero, tendrá más oportunidades.

Diego Conde / Villarreal cf

Cerrada la portería

Con su llegada el Betis ya tiene la portería cubierta. Álvaro Valles se postula para ser el teórico titular, tendrá la competencia del madrileño, con pasado en la cantera del Atlético y formado en el Getafe y Leganés. El tercer guardameta será el canterano Manu González, se unirá al equipo la próxima semana tras ganar la Eurocopa sub 19 con España.

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También hay que añadir que a nivel económico la operación es benificiosa. Por un lado, no pagarán traspaso en este momento y al renunciar Pau López a los dos últimos años, generan un ahorro en el límite salarial para otras incorporaciones.