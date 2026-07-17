¿Sabes por cuánto se ha vendido la camiseta que Pelé llevó en la final del Mundial 58' ?

La camiseta de Pelé de la final del Mundial de 1958 se vendió este jueves por 4,9 millones de dólares en una subasta celebrada en Nueva York, la prenda, con el número 10, que lució el entonces joven de 17 años durante la victoria de Brasil por 5-2 sobre Suecia, en la que se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol en una final del Mundial, un récord que aún se mantiene. Tras recibir diez ofertas de más de cinco postores, la camiseta se vendió por 4,9 millones de dólares durante la Semana Deportiva de Sotheby's en Nueva York.

La casa de subastas Sotheby's señaló que esta venta convierte a la camiseta de Pelé en la segunda más valiosa de la historia del fútbol, solo por detrás de la de Diego Armando Maradona de 1986, que llevó contra Inglaterra cuando marcó su famoso gol de la 'Mano de Dios', que se vendió en 2022 por 9,3 millones de dólares.

Pelé marcó dos goles en la final del 58, convirtiéndose en el jugador más joven en anotar en una final de la Copa del Mundo, un récord que aún se mantiene. "Fue la camiseta que usó cuando realmente se dio a conocer al mundo entero", dijo Brendan Hawkes, vicepresidente de estrategia y desarrollo deportivo de Sotheby's.

Antes de que esta camiseta se vendiera por 4,9 millones de dólares, el artículo más caro relacionado con Pelé jamás vendido en una subasta fue una tarjeta de novato de este mismo jugador que se vendió por 976.000 dólares en junio de 2026. La camiseta en sí se había vendido previamente en 2004 por 105.600 dólares. La camiseta de Pelé fue la pieza estrella de la subasta "El Juego Hermoso" de Sotheby's, que coincidió con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Presentación al mundo de Pelé

La Copa Mundial de 1958, disputada en Suecia, ocupa un lugar especial en la historia del fútbol. No solo significó la conquista del primer título para Brasil, sino que también fue el torneo que presentó al mundo a un joven llamado Pelé, destinado a convertirse en una de las mayores leyendas del deporte.

La selección brasileña se proclamó campeona el 29 de junio de 1958 tras derrotar a Suecia por 5-2 en la final. Además, se convirtió en el primer equipo en ganar una Copa del Mundo fuera de su propio continente, un hito que rompió con la tendencia que había dominado las primeras ediciones del torneo.