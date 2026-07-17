¿Dónde vas a ver la final del Mundial? Metrovalencia ofrece servicios especiales

¿Dónde vas a ver la final del Mundial entre España y Argentina? El Roig Arena y la plaza del Ayuntamiento de València se prepararan para recibir a miles de aficionados para ver la final en directo en sus pantallas gigantes preparadas para la ocación, aunque no serán los únicos puntos de reunión para los seguidores, casales falleros, casas de amigos... es una gran noche para la afición de La Roja y vivirla con familia y amigos es siempre un plus más. Para ello, Metrovalencia ha programado una serie de servicios especiales.

En el metro, en concreto, serán diez circulaciones adicionales que facilitarán la movilidad a los aficionados de la selección española hasta aproximadamente la 1 hora de la madrugada. El encuentro comienza a las 21 horas pero para el caso que haya prórroga y penaltis se prolongaría el servicio hasta la finalización definitiva del encuentro.

La planificación realizada por FGV se ha fijado en dos trenes, uno con origen en Machado y otro en Alboraia Peris Aragó, con destino a Avinguda del Cid, un Avinguda del Cid-Alboraia Peris Aragó, otro Avinguda del Cid a Rafelbunyol, dos València Sud-Paterna, un Castelló-Seminari y otro València Sud-Seminari, un Paterna-Torrent Avinguda y, por último, un Seminari-Torrent Avinguda.

También al Roig Arena

Respecto al tranvía, será la Línea 10 la que acerque a los aficionados al Roig Arena, dado que su parada de Cuatro Quarreres se encuentra en las inmediaciones del pabellón donde habitualmente juega el Valencia Basket y se celebran multitud de conciertos. Es de recordar, que en apenas unas horas se agotaron todas las entradas para vivir la final en directo.

Está programado que haya tranvías de dicha línea que desplacen a los aficionados entre Alacant y Ciutat Arts i Ciències-Justícia, con paso por la parada de Cuatro Quatre Carreres, y también desde Natzaret hasta Alacant, también con parada en Quatre Carreres, al finalizar el partido.

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Además, hay que tener en cuenta que si España se hace con la victoria, serán muchos los seguidores que se concentren también en la plaza del Ayuntamiento de València para vivir la celebración del título, como se ha hecho en otros éxitos deportivos de La Roja.