Vozinha, una las sensaciones del Mundial, pide que se le respete mientras busca nuevo equipo a sus 40 años
"Quiero que me fichen como futbolista, no por el marketing", aseguró el meta de Cabo Verde
Vozinha se ha convertido en una de las grandes historias del Mundial 2026. El portero de Cabo Verde, a sus 40 años, ha sorprendido al mundo con sus actuaciones y ha despertado el interés de varios clubes tras el gran torneo realizado por su selección. Sin embargo, el guardameta tiene claro que su futuro debe estar ligado al rendimiento deportivo y no únicamente a la repercusión mediática que ha generado. "Quiero que me fichen como futbolista, no por el marketing", dijo.
El internacional caboverdiano ha dejado un mensaje contundente sobre sus próximos pasos: quiere encontrar un equipo que valore sus cualidades bajo los palos y no solo el impacto comercial de su fichaje. Vozinha asegura que todavía tiene ganas de competir al máximo nivel y que espera continuar jugando una o dos temporadas más si su estado físico se lo permite.
En la cúspide de su carrera
Tras una carrera marcada por el esfuerzo y las dificultades para llegar al fútbol profesional, Vozinha vive ahora uno de los momentos más especiales de su trayectoria. Su actuación en el Mundial ha cambiado la percepción sobre su figura y le ha abierto nuevas puertas, aunque su prioridad sigue siendo la misma: demostrar en el campo que merece seguir siendo considerado un futbolista de primer nivel.
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