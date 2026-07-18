El Barça se cansa de Julián Álvarez y pone fecha límite para su fichaje
La entidad culé no esperará más allá del 31 de julio para fichar a Julián Álvarez y buscará otras alternativas si la operación no se desbloquea
El FC Barcelona ha fijado el 31 de julio como fecha límite para cerrar el fichaje de Julián Álvarez. Si la operación no se desbloquea antes de ese día, la dirección deportiva azulgrana activará otras alternativas para reforzar la delantera y dará por cerrada una negociación que se ha enquistado durante las últimas semanas.
El principal obstáculo sigue siendo la postura del Atlético de Madrid, que mantiene su negativa a negociar la salida del delantero argentino pese a la oferta presentada por el Barça. Joan Laporta confirmó que la propuesta tiene una vigencia limitada y dejó claro que el club no prolongará indefinidamente la espera.
Pendiente de resolver
Con el Mundial a punto de finalizar, el Barcelona quiere resolver cuanto antes una de las grandes operaciones del verano para que Hansi Flick pueda planificar la pretemporada con la plantilla prácticamente definida. Si el Atlético mantiene su posición más allá del 31 de julio, el club azulgrana centrará sus esfuerzos en otro delantero para reforzar el ataque.
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