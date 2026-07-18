Capdevila pide ayuda para asistir a la final del Mundial después de que Estados Unidos le negase la entrada al país

Joan Capdevila ha pedido ayuda para poder asistir a la final del Mundial que España disputará este domingo frente a Argentina en Estados Unidos. El exinternacional y campeón del mundo en Sudáfrica 2010 denunció en sus redes sociales que no puede viajar después de que le denegaran la autorización electrónica de entrada (ESTA).

El motivo del rechazo

El motivo es un viaje que realizó a Irán para jugar un partido de fútbol en 2016, un país incluido en las restricciones del programa de exención de visado de Estados Unidos. Esa circunstancia le obliga a solicitar un visado ordinario, un trámite que no ha podido completar a tiempo pese a haber sido invitado al encuentro.

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Joan Capdevila. / EFE

A menos de un día para la final, Capdevila ha hecho un llamamiento para intentar desbloquear la situación y poder viajar a Estados Unidos y estar presente en una cita histórica para la selección española.