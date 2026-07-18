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La decisión de Infantino sobre Argentina que evidencia un trato de favor antes de la final contra España

La FIFA confirma que estudiará, tras la final del Mundial, el mensaje político exhibido por la selección argentina en semifinales, evitando posibles sanciones antes del partido decisivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (I), junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. EFE/EPA/WILL OLIVER. NO VENTAS ZONA EPA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (I), junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. EFE/EPA/WILL OLIVER. NO VENTAS ZONA EPA

Redacción SD

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Jaume Puig

València

Gianni Infantino se pronunció sobre la polémica generada por el mensaje político exhibido por la selección argentina durante la semifinal del Mundial y confirmó que la FIFA no tomará una decisión hasta después de la final. "Estamos al tanto del mensaje político mostrado por Argentina. Entendemos que va en contra de las reglas, pero también sabemos que se trata de un asunto de su nacionalidad y lo respetamos. Tomaremos una decisión después de la final", señaló el presidente del organismo.

Las declaraciones de Infantino han generado debate al producirse apenas unas horas antes del partido por el título entre España y Argentina. Aunque la FIFA reconoce que el gesto puede contravenir su normativa sobre manifestaciones políticas, el organismo ha optado por aplazar cualquier resolución hasta que concluya la final.

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Polémica asegurada

La decisión de esperar al desenlace del campeonato evita que pueda adoptarse una posible sanción antes del encuentro decisivo, una circunstancia que ha alimentado la discusión sobre si ambas selecciones llegan en igualdad de condiciones al partido más importante del torneo.

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