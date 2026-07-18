España desafía a Messi antes de la final: respeto máximo y un Mundial en juego

España ya está donde soñaba estar. La selección de Luis de la Fuente disputará este domingo la final del Mundial 2026 frente a Argentina en un duelo de máxima exigencia entre las dos últimas campeonas de Europa y de América. A pocas horas del encuentro, la rueda de prensa oficial dejó una imagen clara: confianza en las posibilidades de la Roja, pero también una enorme admiración por la figura de Lionel Messi, gran referencia de la Albiceleste.

El combinado español afronta la cita después de una brillante trayectoria en el torneo y con la posibilidad de conquistar la segunda estrella de su historia, dieciséis años después de la gloria en Sudáfrica. Del otro lado espera una Argentina que quiere revalidar el campeonato conquistado en Catar y que vuelve a tener a Messi como principal estandarte.

España celebra el pase a a final del Mundial 2026. / EFE

España, sin miedo al desafío argentino

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue Rodri Hernández. El capitán español no escatimó elogios hacia el jugador argentino y lo definió como "el mejor jugador de todos los tiempos". Sin embargo, el centrocampista quiso ir más allá y advirtió que el potencial argentino no se reduce únicamente a su capitán.

"Argentina es mucho más que Messi", señaló Rodri, que destacó el nivel colectivo del equipo dirigido por Lionel Scaloni y su capacidad para competir en cualquier contexto. El futbolista español recordó que la Albiceleste cuenta con jugadores de primer nivel en todas las líneas y que España deberá ofrecer su mejor versión para levantar el trofeo.

Además, el mediocentro insistió en que la selección española debe afrontar el partido con ambición y sin dejarse llevar por la presión de una cita histórica. "Hay que tener más ganas de ganar que miedo a perder", afirmó antes de una final que calificó como uno de los días más importantes de sus carreras.

Hay que tener más ganas de ganar que miedo a perder Rodri Hernández

Rodri en un entrenamiento con la Selección Española. / EFE

De la Fuente apuesta por el colectivo

Luis de la Fuente mantuvo la misma línea que su capitán. El seleccionador elogió la figura de Messi y reconoció el enorme nivel de Argentina, aunque dejó claro que España no cambiará su manera de competir. De hecho, confirmó que no habrá un marcaje individual sobre el delantero argentino y defendió la fortaleza del bloque español para contrarrestar el talento rival.

El técnico riojano transmitió tranquilidad y recordó que alcanzar una final mundialista ya supone un éxito extraordinario, aunque aseguró que el grupo afronta el encuentro con la convicción de poder conquistar el título. En una selección donde brillan nombres como Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams o el propio Rodri, el mensaje es claro: máximo respeto a Messi y a Argentina, pero ninguna renuncia al sueño de volver a tocar el cielo.

Noticias relacionadas

España ya está a un paso de la gloria. Y antes de la batalla definitiva, la Roja ha querido reconocer la dimensión de la leyenda que tendrá enfrente. Porque para Rodri, Messi es "el mejor de la historia". Pero una vez ruede el balón, los elogios quedarán a un lado. La Copa del Mundo sigue esperando campeón y España aspira a que la historia termine, una vez más, teñida de rojo.