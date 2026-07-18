Balogun habla por primera vez sobre la tarjeta roja que le retiraron gracias a Trump: “Pensé que era una broma”

El Mundial 2026 llegará a su fin el próximo domingo y sin duda será recordado como uno de los más polémicos de la historia. Aunque para Donald Trump ha sido “tan exitoso” que la FIFA debería “reelegir a Estados Unidos como sede y dejar a Canadá y México fuera”, la realidad es que el torneo ha estado plagado de decisiones controvertidas, tanto dentro como fuera del campo.

Una expulsión sin castigo

Sin duda, uno de los momentos más surrealistas del torneo se produjo tras el enfrentamiento de dieciseisavos de final entre Estados Unidos y Bosnia Herzegovina. Horas después del partido, Donald Trump llamó personalmente a Gianni Infantino para que le retiraran la tarjeta roja al jugador estadounidense Folarin Balogun. El delantero estrella de la selección anfitriona fue expulsado, tras la intervención del VAR, por cometer una falta violenta en la que golpeó con los tacos en la pierna del jugador bosnio Tarik Muharemovic.

Por primera vez desde 1962, la FIFA anunció que le retiraba la sanción de un partido a un jugador que había sido expulsado. Balogun ha comentado durante una charla abierta al público con LeBron James cómo vivió esta situación. “Dos días antes del partido contra Bélgica me dijeron que me permitían volver a jugar y para mí fue irreal, al principio pensé que era una broma”, explicó el jugador estadounidense.

Balogun se lamenta tras ver la roja / EFE

Balogun también comentó que la tarjeta roja le parecía injusta y que cuando la recibió se quedó “en shock”, pero tuvo que aceptarlo. Sin embargo, tras el partido el entrenador le advirtió que tenía que estar preparado para el siguiente encuentro. “Pochettino me dijo después de ese partido 'estate listo, solo estate listo', pero yo solo pensaba que lo decía por decir, para poder ayudar al equipo y mantener la moral alta”, declaró Balogun.

Trump admite su poder de influencia

Donald Trump no ha tenido ningún problema en admitir en varias ocasiones que fue él quien consiguió que le retiraran la expulsión al jugador estadounidense. La última vez que lo ha dicho ha sido en el acto previo a la final del Mundial 2026. “El momento más inolvidable del torneo fue cuando le sacaron tarjeta roja a aquel caballero y me vi obligado a llamar a Gianni para hacerle una recomendación”, explicó el presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (I), junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. EFE/EPA/WILL OLIVER. NO VENTAS ZONA EPA / EFE

La decisión provocó una fuerte reacción en el mundo del fútbol e incluso el mismo jugador ha reconocido que “había mucho ruido alrededor del equipo y era imposible no enterarse de todo lo que se decía”, pero que tanto él como sus compañeros intentaron centrarse en el fútbol.

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El Mundial de la polémica

Posiblemente esta ha sido la decisión más polémica de los últimos años en el mundo del fútbol y sienta un precedente muy serio, pero no ha sido el único episodio controversial del Mundial 2026. A lo largo del torneo también se produjeron numerosas críticas por las restricciones de entrada a Estados Unidos, que afectaron a un gran número de jugadores, aficionados y trabajadores. Todo ello ha alimentado el debate sobre la independencia de la FIFA y la capacidad del organismo para aislar el deporte de las presiones políticas.