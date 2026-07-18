Infantino desvela qué pasará en la final del Mundial entre España y Argentina

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lanzó un mensaje en la víspera de la final del Mundial entre España y Argentina, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium. "Desde Nueva York y Nueva Jersey hasta el mundo, prepárense para una final épica entre España y Argentina", escribió el dirigente, acompañando su publicación con un vídeo promocional del partido.

El mensaje llega en la cuenta atrás para el encuentro que decidirá al campeón del mundo y que enfrentará a las dos primeras selecciones del ranking FIFA. La final se disputará en el estadio de East Rutherford (Nueva Jersey), dentro del área metropolitana de Nueva York, sede elegida por la FIFA para el partido decisivo del torneo.

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Ya lo presagiaba

La expresión utilizada por Infantino no es casual. Ya en febrero de 2024, cuando la FIFA anunció el calendario del Mundial, el presidente del organismo calificó la final de 2026 como "épica" y aseguró que Nueva York y Nueva Jersey acogerían un acontecimiento capaz de "unir al mundo". Un mensaje que ha recuperado ahora, a un día de que España y Argentina se disputen el título.