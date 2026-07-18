Messi reacciona a su foto con Lamine Yamal de hace 19 años: “Es una locura”

Una pequeña bañera azul fue la protagonista del primer encuentro entre Leo Messi y Lamine Yamal. Cuando la actual estrella de la selección española solamente tenía unos meses de vida participó, junto a un joven Leo Messi, en la elaboración de un calendario solidario para UNICEF. Ahora, el destino ha querido que el primer enfrentamiento de la historia entre ambos jugadores se produzca en el escenario más importante de este deporte: la final del Mundial.

La reacción de Messi

Este viernes, Messi se ha pronunciado sobre estas famosas imágenes en un acto organizado por la FIFA. “Lo de esa foto es una locura, porque es la vida. Yo me hice una foto cuando él era bebé, y que hoy estemos los dos disputando una Copa del Mundo, es una locura”, declaró Messi. En ese mismo evento, el astro argentino también le ha dedicado unas palabras de cariño y admiración al jugador del Barça: “Lamine es un grandísimo jugador, al cual seguí mucho porque juega en un club que amo y deseo siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico”.

Leo Messi y Lamine Yamal, como otros muchos jugadores del Mundial, tienen La Masia en común / EFE/AFP

UNICEF confirma que la imagen es real

Si no lo había hecho ya, la foto de Messi y Lamine pasará a la historia. Su nivel de viralidad en redes sociales ha sido tal que, en una época marcada por la manipulación y la creación de imágenes falsas con IA, UNICEF ha tenido que confirmar a través de sus redes sociales que se trata de una foto real. Fue tomada por el fotógrafo Joan Monfort, en el programa ‘Què t’hi jugues!’ de la Cadena SER, ha resumido la casualidad de haber tomado esa foto como un “milagro”.

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"Escapa a la comprensión humana"

A Joan no le falta razón al emplear el término “milagro”, porque la estimación matemática de que este suceso se produjera se sitúa en 1 entre 625 billones. John Aletarn, así se llama quien ha estado calculando esta probabilidad, asegura: “esta historia reúne tal cantidad de circunstancias excepcionales que entra en el terreno de lo prácticamente imposible” y añade que “estamos siendo testigos de algo que escapa a la comprensión humana”.