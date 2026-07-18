El Lille toma una decisión por Tanguy Nianzou

El Sevilla tomó la decisión antes de comenzar la pretemporada que no quería contar con Tanguy Nianzou para la zaga. Desde ese momento, el futbolista no se presentó a las pruebas médicas y físicas pertinentes y tampoco a los entrenamientos. El Lille se interesó por él y hace cinco semanas pasó un exhaustivo reconocimiento médico, ya he ha tenido muchas lesiones en su etapa en el Sevilla.

Tanguy Nianzou en un partido del Sevilla esta temporada. / Europa Press

Desde el club francés aseguraban que todavía estaban estudiando si fichar o no al zaguero porque podía ser una operación de riesgo por lo que cobra el jugador y a pesar de que tiene todavía 24 años. Pues según Matteo Moretto, han decidido firmar al ex Sevillista tras pasar satisfactoriamente las pruebas. Además, el Sevilla ya lo ha hecho oficial.

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Con ello, el Sevilla se ha liberado de los 8 millones de euros del impacto de su salario. Tras su salida, se espera la de Akor Adams que lo tiene muy avanzado con el Venezia y no ha viajado con el equipo al stage de Polonia. Gran movimiento de la dirección deportiva que podría embolsarse 23 millones más variables incluidos por un delantero que en 37 partidos solo anotó 10 goles.