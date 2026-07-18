A la UD Castellonense le toca el Gordo de la final del Mundial España - Argentina

La RFEF ha anunciado el listado de 25 clubes de todo el fútbol regional español premiados para asistir gratuitamente a la final del Mundial entre España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey de este domingo 19 de julio. Y el Gordo entre todos los equipos del país de Primera RFEF, Segunda REF y Tercera RFEF se lo ha llevado un equipo de la provincia de València. El agraciado con una final de la Copa del Mundo ha sido la UD Castellonense, el club valenciano de Vilanova de Castelló, de aproximadamente 7.000 habitantes, que consiguió en mayo un histórico ascenso a Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español, después de una temporada brillante para el recuerdo. El secretario Emilio Aviñó, con más de treinta años de trayectoria en el club, será quien disfrute el premio. SUPER le ha deseado toda la suerte del mundo este sábado por la noche a su salida de València desde la estación de AVE de Joaquín Sorolla.

"El miércoles nos avisaron de que antes de las doce había que inscribirse, dijimos que sí, teníamos todos los requisitos cumplidos y viajamos nosotros. Los compañeros de la junta me dijeron que yo me lo había ganado y que tenía que ir yo. ¡Es una alegría tremenda! Nos pagan los vuelos, la entrada y los transportes del estadio al aeropuerto. Salimos a las siete de la mañana en un vuelo chárter de la RFEF, pero tenemos que estar a las cinco de la mañana en la terminal 1 de Barajas. En total somos 25 equipos de primera, segunda y tercera RFEF. ¡Nada más acabar el partido nos volvemos! Esperemos que con victoria... El corazón dice una cosa y el fútbol dirá la que quiera. Al final mandarán los detalles y los momentos... Si fuera por Trump ya estaríamos fuera (Ríe). La casualidad es que yo ya viví la final de 2010 de Sudáfrica en Canadá porque estaba de viaje y ahora me tocará verla también fuera de España. Ojalá con el mismo resultado", decia Emilio Aviñó.

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Al 'presi' le ha pillado en Ibiza

Todavía más contento estaba el presidente de la entidad Miguel Ángel Pla Caldes. "Recibimos una notificación de la RFEF el viernes y fue una alegría. Nos comunicaron que nos había tocado por sorteo una entrada y los vuelos, así que imagínate qué felicidad. Yo no he podido ir porque estoy unos días de vacaciones en Ibiza, pero el club estará representado en la final. La RFEF me decía que si no iba yo fuera alguien de mi familia, pero yo he decidido que no, que se lo merecía alguien del club y quien mejor que nuestro secretario Emilio Aviñó que parece que no está, pero hace una labor muy importante y lleva treinta años peleando por el club. Emilio se lo merece más que yo". Ojalá vuelva con la segunda estrella.