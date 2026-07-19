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La afición española pinta de rojo las calles de Nueva York antes de la final

Cientos de aficionados españoles llenaron desde este sábado las calles de Nueva York con banderas, cánticos y muestras de apoyo a la selección en la víspera de la final del Mundial de 2026 frente a Argentina. Los seguidores se concentraron bajo la High Line para resguardarse de la lluvia, aunque el mal tiempo no rebajó el ambiente festivo. España buscará conquistar su segunda Copa del Mundo, tras la lograda en Sudáfrica en 2010.