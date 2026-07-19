Las aficiones de España y Argentina toman Nueva York horas antes de la final

La final de la Copa del Mundo entre España y Argentina se vive cada vez de forma más intensa en las calles de Nueva York, con miles de aficionados españoles y argentinos tratando de teñir de sus colores los lugares más emblemáticos de la ciudad estadounidense, con especial presencia de todos ellos en la zona de Times Square.

Hasta allí ha llegado la marcha de aficionados de la selección española llegó a su última parada, después de pasar antes por Atlanta, Guadalajara, Los Ángeles y Dallas en el camino a la que puede ser la segunda estrella para España tras la ganada en el Mundial de 2010.

Con la trompeta y el bombo que han acompañado a España desde el inicio del torneo, sustentados por las peñas ‘Furia Española’ y ‘Marea Roja’. Numerosos aficionados españoles tiñeron con ese color las calles de Nueva York desde el mismo sábado. Con el Madison Square Garden como punto de partida y hasta Little Spain, un pedacito de España en Nueva York, perteneciente al grupo empresarial del chef español Jose Andrés, los aficionados disfrutaron de la víspera de la final.

Miles de aficionados argentinos se dejan ver por las calles de Nueva York. / EFE

“Yo soy español”, “argentino el que no bote” y con la novedad de una versión de la canción de Bad Bunny ‘Cafe con Ron’ -”por la mañana café, por la tarde ron, la segunda estrella es en Nueva York”- los aficionados fueron descendiendo por Manhattan evitando la lluvia y las tormentas que arreciaron durante la tarde en Nueva York.

Un sentimiento común y un objetivo claro: ganar esa segunda estrella ante Argentina en la final de este domingo 19 de julio que se disputará en el MetLife Stadium.

Citados en Casa España

Además, cientos de aficionados españoles se han citado en el Midtown neoyorquino en la apertura de Casa España a unas horas de la disputa de la gran final. Allí, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, destacó que "estamos a unas horas de una cita con la historia de nuestro país y en estos momentos hay que dar las gracias a todos los representantes de nuestro fútbol, a todos los trabajadores de la RFEF, a los medios de comunicación y al chef José Andrés por cedernos este espectacular espacio del Mercado Little Spain para convertirlo en nuestra quinta y definitiva Casa España del Mundial".

Cientos de aficionados españoles, reunidos en Casa España en Nueva York. / RFEF

Times Square habla español

Entre las gigantescas pantallas publicitarias en la icónica plaza destacan imágenes de Lamine Yamal y Leo Messi, así como un llamativo anuncio de El Corte Inglés que anima en la víspera al equipo de Luis de la Fuente.

El ambiente español se hace notar especialmente con la presencia de aficionados que han aterrizado en las últimas horas en vuelos procedentes de Madrid y otras ciudades españolas. La presencia de miles de aficionados españoles y argentinos se suma al peso que tiene el español en Estados Unidos, donde los hispanos constituyen la mayor minoría del país.

Numerosa afición argentina

Por otra parte, miles de aficionados argentinos tomaron también Times Square, en Nueva York. Los seguidores ondearon banderas y pancartas mientras entonaban cánticos de apoyo a su selección. Muchos lucían imágenes del delantero Lionel Messi, en quien confían para conquistar un nuevo título, mientras que el recuerdo de Diego Maradona también estuvo presente en pancartas y canciones. La cuenta atrás final para el España - Argentina ya ha empezado.

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El principal cántico escuchado en la plaza de Times Square y en las distintas calles aledañas abarrotadas también de camisetas albicelestes fue «El que no salte es español», una variante del tradicional «El que no salte es un inglés», que ya se escuchó en la semifinal en Atlanta. Los más atrevidos montaron incluso barbacoas cerca de Times Square para comer el típico asado argentino a menos de 24 horas para la final.