Alineaciones probables del España - Argentina, final del Mundial 2026: onces de Luis de La Fuente y Scaloni

La cuenta atrás para la final del Mundial (21:00 horas en el MetLife Stadiumen de Nueva Jersey, Estados Unidos) ha empezado y con ella, las alineaciones para el definitivo España - Argentina de este domingo 19 de julio han comenzado a definirse.

De la Fuente mantiene su confianza en el portero Unai Simón y la línea de cuatro de los últimos partidos con Pedro Porro en la banda derecha, Marc Cucurella en el carril izquierdo y la pareja Laporte-Cubarsí en el centro de la defensa.

Una continuidad que también está prevista en el resto de líneas, después de que le haya salido bien la apuesta de Fabián en el centro del campo en lugar de Pedri tanto en el partido de cuartos ante Bélgica como en la semifinal contra Francia. Así, el andaluz formará en la media junto a Rodri y Dani Olmo, mientras que en ataque, no se prevé cambio alguno en el tridente que forman Álex Baena, Lamine Yamal y Oyarzábal.

Fabián, titular ante Bélgica y Francia, celebra con Pedro Porro el segundo gol de la semifinal. / EP

Por su parte, Lionel Scaloni llega a la final sin un once tan definido como el español, pero con muchas opciones de repetir el de la semifinal contra Inglaterra, en el que los argentinos acabaron remontando en la segunda parte.

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Alineación probable de Argentina

De este modo, Emiliano Martínez repetirá bajo palos, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico formarán la línea defensiva; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone formarían el centro del campo con la única duda de Rodrigo de Paul por el último; mientras Leo Messi y Julián Álvarez serían los delanteros.