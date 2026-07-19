Borja Iglesias se moja sobre si saludaría a Donald Trump en caso de ser campeón

Borja Iglesias ha vuelto a dejar unas declaraciones que no han pasado desapercibidas. El delantero español fue preguntado sobre la posibilidad de saludar a Donald Trump en un futuro y respondió con cautela, asegurando que prefiere evitar cualquier polémica. Sus palabras han generado interés por el contexto en el que fueron pronunciadas y por su conocida postura sobre diferentes asuntos sociales y políticos.

El futbolista explicó que ha pensado en ese escenario, aunque dejó claro que no desea que se convierta en un motivo de controversia. "No tengo ganas de que me metan en la cárcel. Entonces, es algo que he pensado y me he imaginado. Espero saludarle en un momento en el que estemos muy contentos, que pase muy rápido y olvidar ese momento de mi vida", afirmó, dejando entrever que preferiría vivir esa situación con la menor repercusión posible.

31/05/2026 Dani Olmo and Borja Iglesias of Spain during the training session of the Spain National Football Team at the pre-FIFA World Cup training camp at the Football City (Ciudad del Futbol) on May 31, 2026, in Las Rozas, Spain. DEPORTES Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press / Angel Perez Meca / AFP7 / Europa / Europa Press

Borja Iglesias también quiso rebajar el alcance de sus palabras y evitar alimentar el debate público. "No quiero generar polémica y no es momento", señaló el delantero, insistiendo en que no considera oportuno profundizar en un asunto que podría desviar la atención hacia cuestiones ajenas al ámbito deportivo.

Durante su intervención, el atacante recordó que su forma de pensar es conocida desde hace tiempo y negó tener la capacidad de influir tanto como algunas personas creen. "La gente sabe perfectamente cómo opino, me encantaría hacer muchas cosas, aunque la gente piense que soy muy poderoso, no tengo tanto poder para según qué cosas", aseguró, reivindicando que sus opiniones personales no implican una capacidad real para cambiar determinadas situaciones.

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Las declaraciones de Borja Iglesias vuelven a situar al futbolista en el foco mediático, no por su rendimiento sobre el terreno de juego, sino por sus reflexiones sobre temas de actualidad. El delantero mantiene el mismo discurso que ha mostrado en los últimos años, aunque en esta ocasión ha optado por la prudencia para evitar que sus palabras generen una nueva polémica.