Los dos entrenadores y ocho jugadores de la final del Mundial se iniciaron en el COTIF

Se cierra el círculo. La final del Mundial entre España y Argentina empezó a jugarse mucho antes en el COTIF, el torneo que se disputa en l’Alcúdia desde 1984. El prestigioso campeonato, que reúne a combinados nacionales y a equipos (en un formato mixto único en el mundo) vio nacer a algunos de los jugadores que son claves en la final de hoy, tanto argentinos como españoles, además de situarse como un escaparate iniciático para los dos entrenadores: tanto Luis de la Fuente como Lionel Scaloni (y su compañero de fatigas y éxitos, Pablo Aimar).

Se da la circunstancia de que el protagonismo de lo que se conoce como GenCOTIF ha sido magnánimo durante todo el Mundial. De hecho, los dos goleadores de Argentina en la emocionante semifinal ante Inglaterra (Enzo Fernández y Lautaro Martínez) estuvieron en el COTIF, siendo el segundo el mejor jugador de 2016. También jugaron en l’Alcúdia el Colo Barco (MVP de 2022), Nico Paz y Leonardo Balerdi. En la sinfonía española ante Francia destacaron como titulares dos ex del COTIF como Cucurella y Baena (también mejor jugador del torneo pero él en 2019). Después salió Ferran.

Y es que hasta diecinueve jugadores de selecciones mundialistas como Argentina, México, Uruguay, España, EEUU, Catar o Colombia jugaron el torneo valenciano.

Gran vínculo con los entrenadores: el origen de la 'Scaloneta'

Por lo que hace a los entrenadores, la vinculación incluso parece mayor. Argentina ganó el Mundial de Qatar y muchos en el país albiceleste estuvieron enseguida convencidos de que todo empezó en el COTIF de l’Alcúdia tres años y medio antes. Miles y miles de aficionados retuitearon en las horas previas a la final catarí una explicación de Luis Delpi en la que pormenorizaba todos los pequeños movimientos que en el mundo del fútbol acabaron por fructificar en la final de Qatar y la posterior victoria ¿El origen de dicho proceso denominado La Scaloneta, por Lionel Scaloni? L’Alcúdia, en el verano de 2018.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, elige al inexperto entrenador, que llega a l’Alcúdia para mostrar credenciales. Se acompaña de un virtuoso para la afición che, Pablo Aimar. Argentina se presentó en aquel COTIF con jugadores como Leo Balerdi, Gonzalo Maroni, Francesco Lo Celso, Alan Marinelli, Adolfo Gaich o Facundo Colidio. Argentina pasaría la fase de grupos con tres victorias y una derrota, para luego vencer a Uruguay en semifinales en los penaltis, tras el 0-0 inicial en uno de los partidos más intensos que se recuerdan en el césped de Els Arcs. Los penaltis tuvieron meollo. Ganó Argentina por 3-1 y el gran héroe fue Jerónimo Pourtau, que en esa tanda logró atajar tres penas máximas y clasificar al plantel para la final. En el partido definitivo, ante Rusia, Argentina gana 2-1. Se adelantó Diveev pero remontaron los albicelestes con el tanto de Colidio y de Alan Marinelli en el 91. Éxtasis y cetro para Scaloni en su primera experiencia en el banquillo.

Tras el éxito, Tapia decide que se queden a cargo de la selección absoluta de forma interina hasta 2018, con el fin de poder extender los plazos para conseguir al flamante director técnico. A pesar de la interinidad, el técnico es valiente e inicia la renovación de la selección para “hacerla suya”. El balance son cuatro victorias y una sola derrota. Contrato automático de dos años. Copa América y victoria. El hilo tuitero no acaba ahí, por supuesto. Se analiza cualquier mínimo aleteo de la mariposa futbolística. Todo hasta Qatar, hasta el 18 de diciembre de 2022, hasta el Argentina-Francia que retornó a los albicelestes a lo más alto. No después de sufrir poco. Algo se truncó en los minutos 80 y 81. Pero, al final, épico. Messi encumbrado.

Ahora optan a su segundo Mundial. Y todo empezó en el COTIF.

COTIF

Un emblema del COTIF

Por su parte, España es hoy una selección puntera, como bien demostró en la última Eurocopa, con un nuevo título. Luis de la Fuente ya había conseguido antes la Liga de Naciones de la UEFA 2022-23 al frente del primer equipo y previamente fue entrenador de las selecciones españolas sub-19, sub-21 y sub-23, ganando el COTIF en dos ocasiones. Es el primer entrenador en la historia del fútbol español en ganar la Eurocopa en tres categorías diferentes (sub-19, sub-21 y absoluta).

Todo ello le llevó a ser el gran protagonista de la quinta edición de la gala del Premio Good People COTIF de 2024, que quiso homenajear y reconocer al seleccionador nacional absoluto de España. El mundo del deporte (así como también el empresarial, cultural o institucional) arroparon al entrenador, en una gala multitudinaria que volvía a situar los galardones del COTIF como un referente a nivel nacional. Luis de la Fuente sustituyó en el galardón al árbitro Alberto Undiano Mallenco, la nadadora Teresa Perales, al ciclista Alejandro Valverde y a la Selección Española Femenina de Fútbol, que fueron premiados en los años anteriores.

Del COTIF al Mundial cada vez hay menos pasos.

Marruecos y Mauritania lucharán por el título en el COTIF 2026 contra equipos como el Valencia o el Sevilla

El COTIF ya conoce el calendario de enfrentamientos, que empezarán este 20 de julio, en un campeonato que se alargará hasta el día 30. Once días de rivalidades futbolísticas que servirán para dilucidar el equipo que reemplazará en el cetro a Argentina, que venció brillantemente en 2025 su cuarto torneo (2012, 2018, 2022 y 2025). Intentará revalidar título, treinta años después, la selección nacional de Marruecos, quizá la máxima favorita. Los Leones del Atlas ganaron en 1996 y empezaron por entonces a demostrar que lo suyo era algo serio, como ya han constatado sobremanera en las últimas Copas del Mundo. Formarán grupo con el Sevilla FC, el Levante UD y el SEC Brasil, un conjunto que aspira a seguir exponiendo en España el potencial del fútbol de la Verdeamarela.

El otro grupo estará compuesto por la Selección Nacional de Mauritania, el Valencia CF, el Elche y el CF Castellón. Los africanos son asiduos en el último lustro en el COTIF, donde han registrado una mejoría considerable. El año pasado estuvieron a las puertas de la final. Los che, por su parte, son el equipo que más veces ha jugado el COTIF, siendo también los que más títulos atesoran. Sus 12 participaciones le han reportado 6 títulos, aunque es cierto que el último data ya de 2011 (1984, 1985, 2000, 2005, 2009 y 2011). El Elche, sorprendentemente, cuenta con dos títulos, conseguidos en la presente década, en 2021 ante el Alzira tras el regreso del torneo una vez superada parcialmente la pandemia de COVID-19; y el otro en 2023 cuando venció contra pronóstico a Arabia Saudí en la final. El Castellón, por último, vuelve al COTIF que ya jugó en 2021 y lo hace tras la magnífica temporada de su primer equipo, que ha estado a las puertas del ascenso a LaLiga. El comité organizador ha querido premiar al conjunto orellut.

Todo listo para el debut

El torneo se inaugurará el lunes 20 con la espectacular ceremonia que reunirá a todos los equipos, mientras ya el martes 21 jugarán los primeros enfrentamientos: la SEC Brasil contra el Sevilla a las 20:30 horas y el Levante contra Marruecos a las 22:45 horas.