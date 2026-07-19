“La noche de antes de jugar contra Holanda estuvimos reunidos todos y casi no hablamos de la final”

Raúl Albiol (4 de septiembre de 1985, Vilamarxant) es uno de esos pocos elegidos en ganar un Mundial. De hecho es el único jugador nacido en la Comunitat en conquistar el campeonato del mundo en 2010. Un hito histórico en una carrera plagada de éxitos, en los que también incluye las dos Eurocopas (2008 y 2012). Albiol tiene un palmarés envidiable, pero el central se queda con el camino recorrido. Coincidió con Puyol, Piqué, Ramos y Marchena entre otros como jugadores que también jugaban en la defensa de España, también con Luis Aragonés y Vicente del Bosque en el banquillo. Dos entrenadores que le han marcado cada uno a su manera. Familiar, con un toque de humor que le ha acompañado toda la vida y con la mente puesta en un futuro como entrenador, Raúl Albiol concede una entrevista a Superdeporte recordando el Mundial de 2010.

Todo eso a escasas horas de que otros elegidos puedan lograr la segunda estrella en el pecho. Como bien dice él mismo, la primera estrella llegó hace 16 años y al fin y al cabo no hemos tenido que esperar tanto para esta nueva oportunidad. Ojalá llegue ese segundo Mundial ante Argentina.

¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás en este momento y cómo estás viviendo este mes de Mundial con todo lo que conlleva?

Muy bien, siguiendo el Mundial. Cada cuatro años hay que disfrutarlo, viendo muchísimos partidos y, como todos los españoles, muy feliz de que España juegue esa final contra Argentina.

Ves en la imagen que tengo detrás "España campeona del mundo de 2010" y una foto tuya. ¿Qué sientes cuando ves fotos de ese torneo? Ya han pasado 16 años.

Sí. Han pasado 16 años, pero no ha pasado tanto para volver a jugar otra final. Muchos pensábamos que, después de tantos años esperando la primera, quizá tardaríamos otros 50 años. Poder volver a disputar otra final tan pronto es motivo de orgullo y ojalá consigamos esa segunda estrella.

Antes de entrar en materia selección, ¿cómo ha sido tu año en el Pisa? ¿En qué punto estás y cómo ha ido esa experiencia?

Ha sido una experiencia distinta. Era un equipo que llevaba mucho tiempo sin jugar en Serie A y no pudimos cumplir el objetivo. Fue una temporada complicada, con cambio de entrenador y lesiones, pero también me ha servido para aprender y sacar cosas positivas.

¿Qué tal en la ciudad de Pisa?

Pisa es pequeñita. Hemos estado muy a gusto. Es una zona estupenda y, como experiencia familiar, ha sido muy positiva.

Precisamente hablando de tu mujer y de tu familia me han comentado que cuando estabais en el Nápoles hubo ahí un malentendido con el pedido de unas ostras, ¿no?

AHHHH (se ríe) Mi mujer le hacía pedidos a José (un amigo) cuando estábamos en Nápoles de lo más típico. Jamón, cosas que no había en Italia y a mi mujer se le olvidó una cosa y le puso por Whatsapp, 'ostras y fuet'. Y él entendió que queríamos ostras. Se fue a hablar con la pescadería del Corte Inglés y dijo 'tenemos que enviar ostras a Italia'. Y ya le dijeron, '¿¡pero cómo vamos a enviar ostras a Italia!?'. Él pidió meterlas en una nevera especial, dijo que había pedido ostras y que con lo que sea había que enviarlas. Cuatro días después ya nos dijo 'lo he intentado de todas las maneras, pero no me mandan las ostras'. Y nosotros nos quedamos alucinados porque no habíamos pedido ostras. Y ahí se quedó todo. Todavía contamos la anécdota.

Dicen que tu familia y tu entorno han sido fundamentales en tu carrera. ¿Qué importancia han tenido?

Por supuesto. Sin mis padres, mi hermano, mis hijos y mis amigos sería imposible el tener éxito. La tranquilidad, el apoyo y la confianza que me han dado siempre es fundamental para poder triunfar en el trabajo. Está claro que eso ha sido una parte principal.

¿Qué ha cambiado del Raúl que empezó su carrera al actual?

Aquel niño de 20 años todavía lo tengo dentro. Ahora sí que pienso mejor todo, me vienen más cosas a la cabeza, no solo del fútbol... He mejorado y las experiencias que vives te sirven para tomar decisiones dentro y fuera del campo. Es un proceso de la vida y de la carrera de un jugador. Hay algunos que con 20 años igual van muy avanzados y eso es una virtud. Ahora te das cuenta de que si supieras entonces lo que sabes ahora. Pero la alegría y el buen rollo y el pasármelo bien continúa.

Albiol / EFE

Cuando estás con ese entorno, con tu familia... cuando baja toda esa presión. ¿Da tiempo a pensar en cómo ha cambiado todo en tu vida tras toda tu carrera? ¿Ese Raúl que con 14 años piensa en ser futbolista pensaba en todos los éxitos que ha tenido?

Sí, pero cuando me pasa eso no pienso en los títulos. Pienso en el camino y en lo que he disfrutado en cada club. En cada partido, en los buenos y en los malos. Estoy orgulloso del camino mucho más que de los títulos. Lo que he podido vivir con los compañeros que me he cruzado, la gente del fútbol... Eso es lo que más me llena. El trofeo está bien, pero lo más importante es lo otro. El haberme llevado al máximo en pasión, esfuerzo y en todo ese camino.

¿Cuando estás viendo el Mundial es imposible no pensar en 2010, no? ¿Ese empate contra Cabo Verde te da por pensar en esas hostias que recibió el equipo en 2010 tras la derrota contra Suiza?

-Siempre he confiado en España la verdad. España estaba entre las favoritas. Al final creo que Francia, Argentina porque es campeona del mundo... Podías meter a otras pero ya de segunda línea como Portugal o Inglaterra. Todos teníamos nuestros favoritos. En un Mundial todo cambia rápido. Es un torneo corto, pero cambia todo rápido. Mira Argentina cómo ha ido sobreviviendo. España empató el primer partido pero fue un accidente donde tuvo ocasiones y no logró marcar. Cabo Verde estuvo bien defensivamente, pero no era para preocuparse porque lo bueno de este Mundial es que podías pasar como tercera. Al haber una ronda más no te preocupabas tanto. Tenías que coger ritmo porque había jugadores que venían con lesiones. Las eliminatorias ya es otra cosa. El carácter, la inteligencia del jugador... Y ahí España es muy segura. Hubo más crítica por otro lado en 2010, que ahí sí nos vimos un poco ahogados porque tenías que ganar los dos partidos. Esta España tenía más margen porque ganando a Arabia Saudí estabas prácticamente dentro.

Una pregunta sobre el tema concentración. Ahora han comentado algunos jugadores que son habitaciones individuales. ¿En tu caso también?

No, eran habitaciones de dos personas.

¿Con quién compartías habitación?

Con Álvaro Arbeloa.

Albiol con Arbeloa / EFE

¿Y bien? ¿Tranquilo todo? Este año ha habido alguno que ha dicho que con Gavi no compartiría. Pero de broma, porque lo quieren mucho, pero parece que es intenso.

· Yo creo que antiguamente en el fútbol se compartía mucho y desde hace años el tema individual se ha impuesto. El tema de la privacidad... cada jugador tiene sus tiempos y organización. Hoy en día prácticamente los clubes y selecciones si se lo pueden permitir van solos. .

¿Cómo fue la noche antes de la final del Mundial de 2010?

Nos reunimos a media noche en la habitación del capitán y nos tomamos cada uno un cruasán con un vaso de leche. El que quisiera con el colacao. Estábamos en una habitación todos contando historias. Había algunos que hablaban más y otros menos. Estuvimos de 00:00 a 01:00 charlando. Me acuerdo de ese momento. Fue el más especial. Estar con los compañeros y no hablábamos casi de la final. Hablábamos más de historias de risas que del partido contra Holanda.

En tu caso que no tuviste participación, ¿cómo se gestiona el tener un rol secundario pero seguir siendo importante?

Es importante el mantenerte bien en los entrenamientos. Competir con los que van a entrar desde el banquillo, estar preparado... Los titulares prácticamente no entrenan, pero igual uno del banquillo le toca jugar de titular. Y en aquel entonces con 3 cambios solo era más complicado jugar. Nosotros sabíamos que había que ayudar. Que era difícil para un defensa, pero el estar con el grupo y en los entrenamientos hacer un buen papel eso era lo que cualquier jugador que va a un torneo de estos tiene que pensar. Lo importante es el grupo.

Algunos jugadores muy top como es tu caso o un ídolo en Villarreal, la que también ha sido tu casa, como Bruno Soriano os ha tocado competir por el puesto en la selección con alguno de los mejores de la historia en esa posición. ¿Alguna vez has pensado, 'joder' coincidir con Puyol, Piqué, Ramos, Marchena... qué mala suerte?

No no, al contrario. Es tener buena suerte. A pesar del nivel que tienen tus compañeros estar con ellos y aprender de ellos es una suerte. Bruno te lo dirá. Compartir centro del campo con Busquets, Xabi, Iniesta, Xavi... Son camadas y sí que es verdad que depende de ellas puedes tener más minutos o menos.

Como central, ¿cómo estás viendo a Cubarsí y Laporte? Lo de Laporte por edad no sorprende tanto, pero lo de Cubarsí siendo casi un niño es increíble.

Los niños, los chavales vienen así hoy en día. Ha cambiado la sociedad y las generaciones. Solo hay que ver la tranquilidad y la seguridad con la que juegan. Y además tener a Laporte al lado es muy positivo. Tener un central más experimentado, y eso que Cubarsí lleva ya temporadas para ser también experimentado, ayuda también. Tener a Laporte que ha vivido mucho es importante. Y al final los centrales rinden también cuando el centro del campo funciona. Y eso es lo que le está pasando a España. Cuando te llegan, te llegan poco y mal. Y eso es fundamental contra Argentina.

Hemos hablado mucho de jugadores, toca ahora hablar de técnicos. Coincidiste con Luis y Vicente. Los vídeos de Luis son virales. ¿Eso es solo una pequeña parte imagino de cómo era Aragonés, no?

Sí, todos sabíamos de su carácter y de sus frases. Eran otros tiempos. Quedan pocos entrenadores así. Es como todo, igual que ahora los jugadores tienen otras características con los entrenadores pasa lo mismo. Haber vivido un entrenador así se te queda dentro. Luis con el jugador que hables te dirá que a Luis lo lleva dentro.

¿Alguna anécdota contigo de Luis de esas que te saque una sonrisa?

A veces en el entrenamiento parecía que él no estaba atento al principio, de repente se te acercaba a la oreja y te decía 'chiquito, encienda la luz'. Ya te avisaba de que estabas entrenando mal al principio. Se enteraba de todo. Iba con la cabeza agachada y parecía que no se enteraba, pero se enteraba de todo. Era buen personaje.

Del Bosque era otro estilo, ¿no?

Efectivamente. Más tranquilo. Calmado. Muy diferente, pero te das cuenta que el éxito no tiene una cosa que sea la mejor. Todos sabemos que en el fútbol se puede ganar de una manera y de otra y eso es lo bonito de este deporte.

Ya para ir terminando casi. ¿Te queda alguna espina en tu carrera? ¿Te arrepientes de algo?

No me arrepiento de nada. Está claro que ahora sé más y he aprendido más que cuando tenía 20 años. Sin aquello no habría llegado a saber lo que sé ahora. He hecho cosas buenas y malas jugando. He cometido errores y he tratado de aprender lo más rápido de ellos. Estoy feliz. He dado el máximo. Y en aquel momento trataba de dar el máximo nivel, con los años subes ese nivel y a partir de ahí no me puedo reprochar nada. Hemos aprovechado todo lo que hemos podido.

¿Cuál es tu próximo paso?

Ahora disfrutar de estos meses y a partir de septiembre ver las opciones y decidir. Me gusta mucho seguir en el fútbol, en el futuro me gustaría ser entrenador, prepararme bien para el futuro. Igual que cuando eres jugador toca aprender y vivir experiencias, cuando seas entrenador lo mismo.

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