MUNDIAL 2026
Más de 11 000 personas, testigos en el Roig Arena de la victoria de España en el Mundial
Las gradas se llenaron para disfrutar de la victoria de la selección española en la Final del Mundial de Fútbol ante Argentina
Se habilitaron varias pantallas: las cuatro caras del videomarcador y el videowall y una a nivel de pista
Más de 11 000 aficionados han asistido esta noche al Roig Arena a la retransmisión de la final del Mundial de Fútbol 2026, donde la selección española se ha proclamado campeona del mundo por segunda vez en su historia al vencer 1-0 a Argentina con un tanto en el minuto 106 del valenciano Ferran Torres.
Roig Arena, que abrió el recinto para la afición con acceso gratuito, habilitó sus pantallas interiores: el partido se pudo en las cuatro caras del videomarcador, en el videowall de 76 metros de largo y en una pantalla que se instaló para los que se sentaron en pista Además, se habilitaron todas las zonas de restauración y las barras de bebidas para dar ser vicio a los aficionados.
Base en el Roig Arena y celebración posterior en el Ayuntamiento
El Roig Arena es el gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de València, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20 000 espectadores en modo concierto.
Los valencianos han padecido, pero sobre todo, han disfrutado de una noche mágica que ha concluido con España como campeona del mundo con la segunda estrella bordado en el pecho.
La fiesta prosiguió durante la madrugada en distintos puntos de la Comunitat Valenciana, en sus ciudades y municipios como Foios, cuna de Ferran. La Plaza del Ayuntamiento de València fue el epicentro que reunió a miles de aficionados de la 'Roja' en el centro de la ciudad de València.
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