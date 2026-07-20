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Argentina aclama contra Lewandowski por su celebración en el gol de Ferran

Robert Lewandowski estuvo presente en la final del Mundial entre España y Argentina

En el tanto de Ferran Torres, la cámara enfocó al palco y la celebración del polaco enfadó a los argentinos

Así ha sido la celebración del gol de Ferran Torres en el Roig Arena

Así ha sido la celebración del gol de Ferran Torres en el Roig Arena

Miguel Ángel Montesinos

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Carlos Subiela

Valencia

Robert Lewandowski fue uno de los rostros conocidos que presenciaron en directo la final del Mundial entre España y Argentina desde el palco del MetLife Stadium. El exdelantero del FC Barcelona asistió al encuentro como espectador y su imagen terminó dando mucho que hablar tras el gol de la selección española.

Después del tanto de Ferran Torres, la realización televisiva enfocó al palco donde se encontraban varias leyendas de La Roja, como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Iker Casillas, Sergio Ramos, Jesús Navas, Fernando Llorente o David Villa. En uno de los extremos de esa misma imagen también aparecía Robert Lewandowski, que celebró el gol de España junto al resto de invitados presentes en esa zona del estadio.

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Las imágenes generaron un aluvión de comentarios en redes sociales, donde numerosos seguidores criticaron el gesto del delantero polaco al considerar que mostraba un apoyo evidente al equipo de Luis de la Fuente. Una celebración que no pasó desapercibida y que añadió un nuevo foco de polémica tras la final del Mundial.

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