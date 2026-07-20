La conexión valenciana del Campeón del Mundo Borja Iglesias

Borja Iglesias ya puede presumir de que es campeón del mundo tras la victoria de España ante Argentina. El delantero gallego alzó la Copa del Mundo al cielo de Nueva Jersey después de participar casi de manera testimonial en el césped durante el Mundial, pero ser una pieza importante en el vestuario de la selección española según algunos de sus compañeros. El atacante solamente disputó unos minutos ante Bélgica en cuartos de final, pero regresa a España con la medalla en el cuello y una segunda estrella en el pecho con algo de acento valenciano.

La relación de Borja Iglesias con la Comunitat Valenciana comenzó mucho antes de alcanzar grandes escenarios como el de ayer y de dar el salto a la élite. El ariete llegó a las categorías inferiores del Valencia CF en el año 2007 y permaneció en Paterna durante tres temporadas. En aquella etapa jugaba principalmente como extremo previo a recalar en la cantera del Villarreal CF, donde también militó por tres campañas.

Borja Iglesias (Delantero) - El goleador que fue la revelación de la 18/19 en su debut en Primera pasó por el Valencia en 2010. / Redacción SD

Conexión con Benetússer

El recorrido vital del atacante conserva numerosas paradas en la Comunitat Valenciana. El vínculo valenciano de Borja Iglesias también se extiende al terreno personal del futbolista. La pareja del delantero, la influencer y creadora de contenido María Valero, es natural de Benetússer por lo que Iglesias mantiene una relación estrecha y frecuente con la localidad de L'Horta Sud. Un enlace familiar que refuerza la cercanía del campeón del mundo con la provincia de Valencia y que también se traslada a la tradición de las Fallas.

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Borja Iglesias ha encontrado su espacio en la fiesta valenciana como fallero de la Falla de Pere, una condición que le permite participar y disfrutar desde dentro del mundo fallero. Su presencia en Las Fallas completa una relación con Valencia que va más allá de los terrenos de juego y de su pasado en la cantera valencianista. Su nombre ya forma parte de la historia de la selección española y, si bien su protagonismo en el campo fue reducido, nadie podrá quitarle su medalla de campeón del mundo.