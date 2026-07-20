Un documento de la FIFA destroza al Real Madrid con el Mundial

La participación de los internacionales españoles en el Mundial está dejando una curiosa situación administrativa que afecta directamente al Real Madrid. Aunque el conjunto blanco oficializó el pasado 15 de junio el fichaje de Marc Cucurella, la FIFA continúa considerando al lateral como jugador del Chelsea a todos los efectos relacionados con la competición. Así aparece reflejado en la documentación oficial del organismo, en las fichas individuales de los futbolistas y también en los listados de jugadores que se distribuyen antes de cada encuentro del torneo, donde el defensa sigue vinculado al club londinense.

La explicación se encuentra en el momento en el que la FIFA cerró el registro de futbolistas para el Mundial. Cuando se confeccionó la lista definitiva de participantes, Cucurella pertenecía todavía al Chelsea, equipo con el que disputó toda la temporada y desde el que logró consolidarse como uno de los habituales en las convocatorias de Luis de la Fuente. Aunque el Real Madrid anunció posteriormente su incorporación, ese cambio de club no modifica la información oficial utilizada durante el desarrollo del campeonato, motivo por el que el organismo mantiene al internacional español asociado a la entidad inglesa.

Cucurella: "A veces hay gente que te dice que no vales, o que no llegarás" / SD

Un fichaje anunciado durante el torneo que no modifica los registros oficiales

El Real Madrid confirmó el fichaje de Marc Cucurella cuatro días después del inicio del Mundial, anunciando un acuerdo con el Chelsea para el traspaso del futbolista. El lateral quedó vinculado al conjunto madridista para las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032, convirtiéndose en uno de los movimientos más destacados del mercado estival. Desde entonces, el club blanco ha mostrado públicamente su apoyo al internacional español a través de sus redes sociales durante los encuentros del campeonato, aunque oficialmente el jugador continúa apareciendo bajo la denominación del Chelsea en toda la documentación de la FIFA.

Documento FIFA España / X

Esta circunstancia también podría tener consecuencias en el reparto de las compensaciones económicas que la FIFA concede a los clubes por la participación de sus futbolistas en competiciones internacionales. Mientras el histórico oficial del torneo siga considerando a Cucurella como jugador del Chelsea, será el conjunto inglés el que, en principio, figure como club de procedencia del lateral. Habrá que esperar a la conclusión del campeonato para comprobar si la FIFA modifica posteriormente esos registros históricos o mantiene la situación administrativa con la que comenzó el Mundial.

La situación resulta todavía más llamativa si se tiene en cuenta que cuando Luis de la Fuente hizo pública la convocatoria definitiva de España, hace poco más de un mes del inicio del torneo, ninguno de los 26 futbolistas pertenecía al Real Madrid. Posteriormente, el mercado alteró ese escenario con el fichaje de Cucurella por el conjunto blanco, aunque ese movimiento llegó una vez iniciado el campeonato y no ha tenido reflejo en la base de datos oficial utilizada por la FIFA durante la competición.

Grimaldo y Víctor Muñoz también aparecen con sus antiguos clubes

Marc Cucurella no es el único caso que evidencia cómo la FIFA mantiene como referencia el club de pertenencia de los futbolistas en el momento del registro del Mundial. Alejandro Grimaldo continúa figurando oficialmente como jugador del Bayer Leverkusen, pese a haber cambiado ya de equipo tras finalizar la temporada. Del mismo modo, Víctor Muñoz aparece inscrito como futbolista de Osasuna, aunque actualmente ya pertenece al Liverpool después de cerrarse su traspaso en el presente mercado.

El delantero de la selección española Víctor Muñoz celebra un gol en una imagen de archivo. / SD

Estos ejemplos confirman que el organismo internacional prioriza la situación contractual existente en el momento de la inscripción para el torneo y no actualiza los cambios de club producidos una vez iniciada la competición. Una decisión que evita modificar continuamente la documentación oficial del campeonato, aunque provoque imágenes llamativas como la de ver a futbolistas defendiendo los intereses de sus nuevas entidades fuera del Mundial mientras, en los registros de la FIFA, continúan vinculados a los equipos con los que comenzaron el proceso de clasificación y de inscripción para el torneo.

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Con ello, el Real Madrid podría cerrar el Mundial sin que ningún jugador aparezca oficialmente representando al club en la documentación del torneo, pese a haber incorporado a uno de los internacionales españoles más destacados durante el desarrollo de la competición. Una peculiaridad administrativa que también afecta a otros clubes europeos y que refleja cómo la normativa de inscripción prevalece sobre los movimientos del mercado una vez que el balón ya ha empezado a rodar.