Emocionante carta de Iñaki a Nico Williams con el recuerdo a sus orígenes

Nico Williams vivió una de las noches más importantes de su carrera al proclamarse campeón del mundo con la selección española. El extremo del Athletic Club culminó un torneo de enorme exigencia con una actuación decisiva en la gran final, donde revolucionó el encuentro desde su entrada al terreno de juego. Después de una temporada marcada por las lesiones, las dudas físicas y la presión mediática, el futbolista navarro encontró el mejor escenario posible para reivindicarse. Sin embargo, más allá de lo ocurrido sobre el césped, uno de los momentos que más impacto generó entre los aficionados fue la emotiva carta que le dedicó su hermano mayor, Iñaki Williams, un mensaje que rápidamente se hizo viral por su carga sentimental y por el homenaje que realizaba a la historia de su familia.

La campaña 2025-2026 no había sido sencilla para Nico Williams. El futbolista del Athletic sufrió un rendimiento irregular condicionado por diversos problemas físicos. La pubalgia y una lesión muscular en el muslo le obligaron a perderse un total de quince partidos, impidiéndole alcanzar la continuidad que había mostrado en temporadas anteriores. A ello se sumó el intenso ruido generado durante el pasado mercado de fichajes, cuando su nombre apareció de forma constante relacionado con un posible traspaso al FC Barcelona. Toda esa situación afectó inevitablemente al inicio de su curso, aunque el extremo logró recuperar sensaciones durante el tramo decisivo de la temporada, firmando actuaciones de gran nivel, como el brillante doblete que consiguió frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza.

Nico e Iñaki Williams en el acto de renovación del extremo / EFE

La carta de Iñaki Williams a Nico que emocionó a millones de personas

La selección española volvió a demostrar durante el Mundial que el éxito colectivo estaba por encima de cualquier individualidad. Aunque Nico Williams no tuvo el mismo protagonismo que en la Eurocopa de 2024, sí desempeñó un papel determinante cuando más lo necesitaba el equipo. En la final, cambió el ritmo del encuentro con su velocidad y desequilibrio, vio cómo le anulaban un gol muy discutido y terminó asistiendo a Ferran Torres en uno de los tantos que acercaron el título a España. Su actuación fue una de las más destacadas de la noche y confirmó que el extremo sigue siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes del panorama internacional.

Nico Williams, campeón del Mundo / INSTAGRAM

Tras el pitido final comenzaron las celebraciones, pero hubo un mensaje que sobresalió por encima del resto. Iñaki Williams, hermano mayor de Nico y también futbolista del Athletic Club, compartió una carta cargada de emoción en la que recordó el camino recorrido por toda la familia desde que sus padres abandonaron Ghana en busca de un futuro mejor. Sus palabras trascendieron el ámbito deportivo para convertirse en un homenaje al sacrificio de miles de familias inmigrantes.

Mensaje íntegro:

“Hermano,

Has ganado el Mundial. Has hecho historia.

Pero más allá del trofeo, gracias por esto: has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algún día puedan vivir lo que tú has vivido y de que millones de españoles empaticen con nuestra historia, que no es solo la nuestra sino la de todas las personas que dejan todo atrás por un futuro mejor, porque has tocado el cielo con los dedos y has demostrado que con trabajo y esfuerzo todo es posible.

Hoy el mundo te ha conocido más si cabe y has puesto nuestro apellido en el infinito, por los siglos de los siglos.

Te admiro. Te amo. Campeón del mundo.”

El mensaje fue recibido con una enorme emoción tanto por aficionados como por personalidades del deporte. En él, Iñaki no solo felicitaba a su hermano por conquistar el mayor título posible con la selección española, sino que reivindicaba el valor del esfuerzo, el trabajo y la integración de miles de familias que, como la suya, abandonaron su país para ofrecer un futuro mejor a sus hijos.

El sacrificio familiar detrás del campeón del mundo

La historia de Nico Williams comienza mucho antes de su nacimiento. Sus padres, Félix Williams y María Comfort Arthuer, abandonaron Ghana en 1994 buscando oportunidades que no encontraban en su país de origen. Durante ese duro viaje atravesaron el desierto del Sáhara hasta llegar a Melilla. María estaba embarazada de Iñaki cuando ambos iniciaron un recorrido lleno de dificultades que marcaría para siempre la historia de la familia.

Después de pasar por diferentes localidades, terminaron estableciéndose en el barrio pamplonés de la Rochapea. Allí comenzaron una nueva vida en una vivienda social mientras luchaban por salir adelante. Félix trabajó como pastor y en la construcción antes de trasladarse a Londres para encontrar empleo, mientras María llegó a desempeñar varios trabajos simultáneamente para mantener a sus hijos. Aquellos años estuvieron marcados por el sacrificio, el esfuerzo diario y la ausencia del padre, circunstancias que obligaron a Iñaki a asumir responsabilidades impropias de un niño de su edad.

Nico Williams entra por Mikel Oyarzabal / INSTAGRAM

Ocho años mayor que Nico, Iñaki se convirtió en una figura fundamental durante su infancia. Era quien le llevaba al colegio, a los entrenamientos, le preparaba los bocadillos e incluso se ocupaba de muchas tareas cotidianas mientras su madre trabajaba durante largas jornadas. Tanto Nico como el propio Iñaki han explicado en numerosas entrevistas que esa relación fue mucho más allá de la de dos hermanos, hasta el punto de que el mayor ejerció prácticamente como un segundo padre.

Durante muchos años, sus padres decidieron ocultarles las durísimas condiciones en las que habían llegado a España. Para protegerles, les hicieron creer que el viaje desde Ghana había sido en avión. No fue hasta la edad adulta cuando Nico descubrió toda la verdad sobre el recorrido de sus progenitores. El futbolista reconoció entonces que conocer esa historia supuso un auténtico “choque de realidad” que reforzó todavía más su deseo de triunfar para devolver a su familia todo el esfuerzo realizado.

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Hoy, ambos hermanos han conseguido cumplir uno de los grandes sueños de su vida compartiendo vestuario en el Athletic Club, aunque representen a selecciones diferentes, ya que Iñaki decidió defender los colores de Ghana mientras Nico representa a España. Ahora, con el Mundial conquistado por el pequeño de la familia y la emotiva carta publicada por Iñaki, la historia de los Williams trasciende el deporte para convertirse en un ejemplo de superación, sacrificio e integración que ha emocionado a millones de personas dentro y fuera del fútbol.