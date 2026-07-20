Fallece Kevin Keegan, una de las grandes leyendas del fútbol inglés

El fútbol mundial despide a una de sus figuras más emblemáitcas. Kevin Keegan, dos veces Balón de Oro y referente de una generación que marcó una época en Inglaterra, ha fallecido a los 75 años a causa de un cáncer contra el que luchaba desde principios de año.

La noticia ha provocado una profunda conmoción en el fútbol británico donde Keegan está considerado una de las leyendas más influyentes de las últimas décadas, tanto por su trayectoria en el césped como por su posterior carrera en los banquillos.

Un icono que conquistó Europa

Keegan fue uno de los grandes nombres del fútbol de los años setenta. Con el Liverpool levantó algunos de los títulos más importantes de la historia del club, entre ellos tres campeonatos de liga, dos Copas de la UEFA y una Copa de Europa. Su talento, liderazgo y capacidad competitiva lo llevaron a conquistar dos Balones de Oro consecutivos, en 1978 y 1979, un logro reservado para unos pocos.

Su huella también se quedó grabada en Alemania, donde brilló con el Hamburgo y confirmó su condición de estrella internacional en una época en la que pocos jugadores ingleses triunfaron fuera de su país.

Kevin Keegan como entrenador del Newcastle. / EFE

Una figura irrepetible para Inglaterra

Tras colgar las botas, Keegan continuó ligado al fútbol como entrenador. Su etapa más recordada llegó al frente del Newcastle United, y con el que devolvió la ilusión a toda una ciudad y construyó uno de los conjuntos más admirados de la Premier League de los años noventa. También dirigió la selección inglesa, ampliando una trayectoria que le conviritió en una de las voces más respetadas del fútbol británico.

El Newcastle United ha querido despedirse de una de sus mayores leyendas a través de un comunicado en sus redes sociales.

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Con su despedida desaparece una figura fundamental para entender la historia moderna del fútbol inglés. Se apaga una de las grandes luces del fútbol. Un futbolista brillante, un entrenador con un carisma único y una leyenda que seguirá presente en generaciones de aficionados. Su huella será imborrable. Descansa en paz, King Kev.