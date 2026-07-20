Ferran Torres: "Solo quiero coger esa Copa y abrazar a mi familia"

El fútbol no siempre cierra el círculo de sus historias, pero a veces deja un final que hace justicia y que paga con la cara buena de la moneda a aquellos que lo siguen intentando. Ferran recibió críticas injustas de aquellos que desde el sofá se aventuran a 'matar' a los buenos. Y ahí estaba Ferran Torres listo para hacer historia. El de Foios marcó uno de los dos goles más importantes de la historia de España. Lo hizo con la izquierda, con una volea para el recuerdo y se fue a aquel córner en el que Iniesta, en Sudáfrica, se marchó también a celebrar el primer gol de España en una final del Mundial. De Iniesta a Ferran pasaron 16 años. Y si Iniesta sufrió aquel año, Ferran no había sufrido menos. Después del partido el atacante habló ante los micrófonos para expresar cómo se sentía después de hacer historia. Y sus respuestas demuestran qué es lo más importante para el '7': trabajo, trabajo y trabajo.

¿Cómo se siente tras marcar el gol?

Lo del gol es lo de menos. Lo que quiero es coger esa copa y estrujarla. Es el sueño de 47 millones de personas que hemos estado dentro del campo. Nos lo merecíamos y lo hemos dado todo.

Lo pasó mal y llegó el premio

Al final esto es una maratón. No es un esprint. Hay que seguir trabajando a pesar de lo que venga. Las cosas le llegan al que más se lo merece.

El planteamiento de Argentina

Argentina sabíamos que iba a plantear ese partido y más con la expulsión.

¿Qué quiere ahora?

Estoy en blanco. No me acuerdo de nadie. Solo quiero coger la Copa y abrazar a mi familia.

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Con esas declaraciones, Ferran se marchó a seguir celebrándolo con los compañeros y a cumplir ese sueño, levantar la Copa del Mundo. Todo eso mientras, Enzo Fernández, expulsado por doble amarilla, veía al delantero de Foios ser el gran protagonista de la segunda estrella en la historia de España. En la grada estuvieron algunos de los jugadores que levantaron ese título ante Holanda en Sudáfrica.