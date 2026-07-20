MUNDIAL 2026
Ferran Torres: "He sido muy criticado durante el Mundial, pero Dios me da siempre fuerza para seguir"
El delantero del Barça se convirtió en el héroe de España con su gol en el minuto 106
El nombre de Ferran Torres pasará a la historia como el del hombre que dio a España la segunda estrella. Calcando lo que hizo en 2010 Andrés Iniesta, el delantero del Barça cazó un balón que Nico Williams descolgó en el segundo palo y derribó el muro de Argentina.
El de Foios, fue también el primero en atender a los micrófonos tras el partido y dejó claro que pese a las críticas, él siempre fue quien más creyó que podía dar el gol a la selección para levantar su segunda Copa del Mundo.
"He sido un jugador muy criticado durante todo el Mundial, pero el destino está escrito y gracias a Dios me da esas fuerzas para seguir" apuntó.
Sobre el partido, Ferran quiso dejar claro que pese a la superioridad que se vio tanto dentro como fuera del campo, tener a Messi enfrente siempre hace más difíciles las cosas.
"Todas las finales son difíciles, pero cuando tienes a Messi en el equipo contrario entra ese nerviosismo, pero hemos confiado en nosotros" explicó para dar prueba de lo que costó cerrar un partido que se tuvo que sufrir hasta el final.
Elegido MVP de la final, el jugador del Barça tuvo claro que el gol fue de "los 47 millones de personas". Porque según Ferran, "el destino estaba escrito. Estaba hecho para que ganásemos". Y vaya si estaba escrito, porque España mereció desde el minuto uno y hasta el 120 acabar siendo el ganador.
Fuente: Sport
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