La FIFA estudia sanciones para Argentina por los incidentes tras la final frente a España

La FIFA ha abierto una investigación disciplinaria contra Argentina por los incidentes registrados al término de la final del Mundial frente a España, según ha informado Sky Sports News, que asegura que el máximo organismo del fútbol revisará tanto las imágenes del encuentro como los informes arbitrales antes de pronunciarse sobre posibles sanciones. El procedimiento analizará los altercados producidos tras el pitido final, el comportamiento de varios futbolistas argentinos durante las celebraciones del título español y la actitud de la delegación albiceleste en la ceremonia de entrega del trofeo, unos hechos que han generado un intenso debate internacional sobre la deportividad y el respeto en las grandes competiciones.

A la espera de una resolución oficial, que no llegará hasta dentro de varias semanas, la FIFA deberá determinar si las acciones protagonizadas por algunos integrantes de la selección argentina vulneran el Código Disciplinario del organismo. Entre los episodios que serán objeto de estudio figura la expulsión de Leandro Paredes por conducta violenta tras verse implicado en una pelea con varios futbolistas españoles una vez concluido el partido. También serán revisadas las acciones de Nahuel Molina, señalado por su implicación en un incidente con Rodri durante la celebración, así como la presunta participación del asistente técnico Roberto Fabián Ayala, acusado de empujar a Dani Olmo en medio de los altercados.

Los incidentes que analiza la FIFA tras la final del Mundial

La investigación no se limitará únicamente a los enfrentamientos físicos. La FIFA también evaluará el comportamiento de la expedición argentina durante la ceremonia de entrega del trofeo después de que varios jugadores dieran la espalda mientras España levantaba la Copa del Mundo. Ese gesto, ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación internacionales, ha sido interpretado por numerosos aficionados como una falta de respeto hacia el campeón y hacia uno de los momentos más representativos del fútbol mundial. El organismo estudiará si esa actitud puede ser objeto de algún tipo de reproche disciplinario dentro de la normativa vigente.

Paredes perdió los papeles tras la final del Mundial / Captura de pantalla

La imagen ofrecida por la Albiceleste en la final ha reabierto un debate que acompaña al combinado argentino desde hace varios años. Más allá de la intensidad competitiva que históricamente ha caracterizado a la selección sudamericana, distintos episodios han situado nuevamente en el foco el comportamiento de algunos de sus futbolistas en los momentos de mayor tensión. La dureza en determinadas acciones y las continuas protestas durante los partidos han provocado críticas recurrentes por parte de rivales, analistas y aficionados.

Una imagen que vuelve a generar polémica internacional

No es la primera vez que Argentina protagoniza escenas controvertidas en un Mundial. Durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, la selección ya fue objeto de numerosas críticas tras el encuentro de cuartos de final frente a Países Bajos, un partido marcado por las continuas discusiones, los enfrentamientos entre jugadores y unas celebraciones posteriores que generaron una enorme repercusión mediática. Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo y alimentaron un intenso debate sobre los límites de la competitividad y el respeto entre rivales.

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La 'batalla de Lusail' en Qatar 2022 / EFE

Ahora, tras la derrota frente a España en la final, la selección argentina vuelve a situarse bajo el escrutinio internacional. Más allá del resultado deportivo, los altercados posteriores y la actitud mostrada durante la entrega del trofeo proyectan una imagen que contrasta con los valores de respeto, juego limpio y deportividad que la FIFA y el propio fútbol pretenden promover. La investigación abierta permitirá esclarecer responsabilidades y determinar si corresponde imponer sanciones, mientras el comportamiento de la Albiceleste vuelve a ocupar el centro de la conversación futbolística mundial en un episodio que trasciende lo estrictamente deportivo.