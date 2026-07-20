¿Quién es el Flaco López? El único jugador de Argentina que vio a España levantar la copa del mundo

En España, Argentina ha contado con un buen número de aficionados apoyando a la Albiceleste durante el Mundial. El vínculo con los Ayala y Aimar en Valencia o incluso Kempes había provocado que, más allá de en un cruce entre Argentina y España, algunos aficionados siempre desearan lo mejor para los argentinos. Eso sin embargo se vio empañado por la actitud de los jugadores argentinos tras la final del Mundial. Un ridículo sin precedentes y un ejemplo -uno más- del mal perder que tiene la selección albiceleste. Si Enzo Fernández se dedicó a pegar todo el partido se dice y no pasa nada. También Mac Alister, al igual que De Paul y por supuesto un Leandro Paredes que con 32 años está de vuelta al fútbol argentino porque en las grandes ligas europeas ya no le da. Este último se dedicó a pegar sin remordimientos y demostró que sí, es muy canchero, pero que de fútbol bien poquito. Lo que más llamó la atención es que prácticamente ningún jugador argentino miró. ¿Quién sí lo hizo?

Uno de los planos que se mostró mientras que Rodri levantaba la Copa del mundo al cielo dejó claro que únicamente el Flaco López fue capaz de mirar a la selección que les había ganado de manera justa. El único con cierto honor de reconocer al campeón. La gran duda para el público desconocido es quién es el Flaco López. José Manuel "Flaco" López no es un futbolista especialmente conocido para el gran público fuera de Sudamérica, pero sí lleva varias temporadas destacando en Brasil.

Es un delantero centro argentino nacido en 2000, formado en las categorías inferiores de Club Atlético Lanús. Desde 2022 juega en Sociedade Esportiva Palmeiras, donde se ha consolidado como uno de los atacantes más importantes del fútbol brasileño. En 2026 llegó al Mundial en un gran momento de forma, siendo el máximo goleador de Palmeiras en la temporada y una de las grandes sorpresas de la convocatoria de Lionel Scaloni.

Noticias relacionadas

En los cuartos de final frente a Suiza participó en la jugada del segundo gol de Julián Álvarez, una acción que hizo que muchos aficionados empezaran a fijarse en él. Sin embargo, más allá de su aportación deportiva, en la final contra España su nombre se hizo viral por un gesto que muchos interpretaron como una muestra de deportividad. Mientras la mayoría de sus compañeros se giraba hacia la grada durante el momento en que Rodri levantaba la Copa del Mundo, Flaco López permaneció mirando hacia la ceremonia y al equipo campeón. Ese detalle fue ampliamente comentado en redes sociales porque contrastó con la actitud del resto del equipo argentino durante la entrega del trofeo. Eso sí, Messi, como se puede apreciar en una toma, no está completamente girado y también tiene el detalle de mirar cómo España levanta la Copa.