Gavi 'reta' a Paredes a un combate de boxeo tras la final del Mundial

La celebración de los jugadores de España por las calles de Madrid va a dar mucho que a hablar. Por multitudinaria, festiva... y por sus tintes cómicos. Después de la tangana del final del partido por el mal perder de los jugadores de Argentina con un encendido Leandro Paredes, que 'repartió Estopa' sin parar, siendo Gavi el jugador que más recibió.

En la velada de Ibai

En el autobús descapotable en el que los jugadores disfrutaron de la rúa por el centro de la capital española los jugadores mostraron un cartel en el que se podía leer 'Velada del Año VII': Paredes vs. Gavi", emplazando la batalla a un 'segundo asalto'.

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Paredes perdió los papeles tras la final del Mundial / Captura de pantalla

La broma de los jugadores de la Selección Española 'retando' al centrocampista de la Selección Argentina a ponerse los guantes contra el menudo jugador español corrió como la espuma en las redes sociales por la gracia que generó y por el 'vacile' a un rival que se dedicó a pegar los 120 minutos y que no se tomó nada bien la derrota.