La IA predice cambios tras el Mundial en la lucha por el Balón de Oro

Con la consecución del Mundial por parte de la selección española ha traído consigo cambios en los favoritos al Balón de Oro. La carrera por el premio al mejor jugador del año está más abierta que nunca. Las grandes actuaciones de estrellas reabren todavía más el mismo debate de todos los años. Por su parte, otros protagonistas que antes de la cita en Estados Unidos, México y Canadá estaban en las quinielas, se diluyen.

1. Rodri

Tras lograr el Balón de Oro hace dos años, el centrocampista del Manchester City ha recuperado su mejor versión a lo largo del mundial de 2026. Luis De la Fuente logró reconducir la situación después del gris debut ante Cabo Verde y gran parte de ello fue gracias a su capitán. El jugador de 30 años ha desarrollado un papel vital comandando el centro del campo de la selección española hasta ser nombrado el mejor jugador del torneo. Pese a levantar la copa, su punto débil a lo largo de la temporada ha sido su participación en Inglaterra, donde no ha logrado la Premier League y tampoco ha destacado en Champions. Sí que ha aumentado su palmarés con la FA Cup y la Carabao Cup.

El capitán de la selección española de fútbol, Rodrigo Hernández, levanta el trofeo de campeón del mundo de 2026 tras derrotar (1-0) a Argentina en la final en Nueva Jersey (Estados Unidos). / Jose Breton / AFP7 / Europa Press

2. Lamine Yamal

Al contrario que Rodri, donde más ha destacado Lamine es en sus actuaciones con el FC Barcelona. Compartiendo lugar con Ferran Torres, el de Rocafonda ha sido Zarra de LaLiga EA Sports ayudando a su equipo a lograr el título con 16 goles. En Champions y Copa del Rey fue apeado por el Atlético de Madrid, pero la consecución del mundial a sus 19 años le meten de lleno en la disputa por el galardón.

3. Leo Messi

El astro argentino continúa maravillando al planeta fútbol. A sus 39 años se ha elevado hasta los 21 goles mundialistas, con ocho dianas en la presente edición. Ha llevado sobre sus hombros a la albiceleste a disputar otra final, peleando hasta el último partido por la Bota de Oro contra Mbappé. En clave de clubes, ha liderado a Inter Miami a conquistar su primera MLS.

4. Harry Kane

A Kane se le siguen cayendo los goles de los bolsillos. Con 36 tantos se ha erigido máximo goleador de la Bundesliga y ha levantado la bota de oro por segunda vez en su carrera deportiva. El capitán de los Three Lions ha sido imprescindible para que los ingleses se quedasen a un paso de disputar la primera final desde 1966.

Harry Kane celebra el segundo de sus goles contra RD Congo. / SD

5. Kylian Mbappé

El ‘10’ francés ha vuelto a pulverizar récords individuales en el ámbito goleador. Por segunda vez consecutiva, ha sido pichichi de la liga española con 25 tantos, y ya es el máximo goleador de la historia de los mundiales con 22 dianas en tres ediciones. En la presente, diez goles y la bota de oro mundialista le avalan, pero el hecho de no haber conseguido ningún título colectivo le penaliza en su favoritismo al Balón de Oro.

6. Fabián Ruiz

El último en discordia es el de Los Palacios. El centrocampista lo ha ganado casi todo de forma colectiva. Con el PSG, ha alzado la Champions como ya hizo la temporada pasada y también ha sumado a su palmarés la Ligue 1 y la Supercopa de Francia. Con la selección española comenzó teniendo el papel de suplente durante la fase de grupos, pero ha terminado siendo titular y logrando un gol importante en cuartos de final ante Bélgica. La consecución del mundial ha puesto la guinda a su gran temporada

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Pese a que todavía quedan poco más de tres meses para desvelar quién levantará el Balón de Oro, la Inteligencia Artificial sigue haciendo sus apuestas. Por el momento, esta es la lista de sus principales favoritos, en la que han perdido fuerza nombres como el de Ousmane Dembélé, Vitinha o Vinícius Júnior.