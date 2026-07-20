MUNDIAL 2026
Una jugada de equipo para la eternidad: Radiografía del gol de Ferran Torres que hizo a España campeona
Andrea Hermida-Carro
Empieza la segunda parte de la prórroga
Saca de centro Argentina. Pero pronto pierde el balón. Lo recoge Cucurella junto al banderín de córner izquierdo de la zaga española. Está solo. Nadie le presiona. Entrega el balón a Eric Garcia. Un par de toques y la pelota cambia de costado hacia Pau Cubarsí, quien encuentra pronto a Zubimendi. Ni un solo jugador de Argentina intimida a los españoles.
Argentina se atrinchera en su portería
Messi, entretanto, camina con aire despistado por el campo de ‘La Roja’, ajeno a cualquier sacrificio defensivo. No le toca a él. Ni es el momento, a pesar de que Argentina está con 10 desde que Enzo Fernández se ganó la segunda amarilla (m. 90+3) por su entrada a destiempo sobre Pau Cubarsí. Es Leo el único argentino en esa zona. El resto está protegiendo el arco del ‘Dibu’. A partir de ahí, y tras una sencilla y cómoda conducción del medio centro del Arsenal, el balón (con seis toques incluidos) llega a la banda derecha del ataque de España habitada por Lamine Yamal. Recibe la pelota, la mueve con calma, sin presión alguna y al quinto toque se la entrega a su socio Pedro Porro.
El centro de Pedro Porro en búsqueda de Nico
El extremeño, al comprobar que Argentina se ha hundido en la defensa de su área, cuelga, y al primer toque, un venenoso centro hacia el segundo palo donde llega por sorpresa Nico Williams, quien se anticipa a un despistado Nahuel Molina, que le ayuda con un empujón, y un sorprendido Dibu. Es la penúltima estación antes de que el balón caiga en la frontal del área pequeña de la albiceleste.
Aparece Ferran
Ahí emerge la figura de Ferran Torres quien suelta un preciso zurdazo con el interior de su bota izquierda para superar la barrera formada por el ‘Dibu’, Otamendi, Tagliafico y Senesi. Está solo en un lugar que debía estar más repleto de defensas que nunca. Simeone, despistado como Nahuel, se lo mira desde atrás, sin hacer siquiera el gesto de ir a perseguirlo.
“Es el gol que han marcado 47 millones de españoles”, cuenta después Ferran tras entrar en la eternidad.
Es el minuto 105 y 37 segundos cuando el balón entra en la portería. La jugada permanece ya en la memoria de todos. Apenas ha durado 24 segundos. Han participado ocho jugadores de la selección. Todos menos Unai Simón, el portero, Pedri y Mikel Merino. Al principio es a cocción lenta, luego adquiere la electricidad que levantó a un país.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Van Oevelen vuela y el Valencia CF, obligado a buscar otro portero
- Dieng y De Haas se estrenan en el Valencia CF - Petro de Luanda: Sato, reservado como otros jugadores
- El Levante UD rechaza el fichaje de Julio Díaz tras diferentes desplantes del jugador, que firmará por el Sevilla FC
- España - Estados Unidos: otra final de Mundial con cuatro jugadoras del Valencia Basket
- El principal objetivo de Valencia Basket en el mercado de fichajes
- A la UD Castellonense le toca el Gordo de la final del Mundial España - Argentina
- La casa de César Tárrega, con el corazón dividido en la final del Mundial España - Argentina
- Alineaciones oficiales de la final del Mundial 2026 España - Argentina: onces confirmados de De la Fuente y Scaloni