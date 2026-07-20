Messi ‘huye de Argentina’ y deja este mensaje tras perder la final contra España

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una profunda sensación de tristeza en el vestuario albiceleste. Tras quedarse a las puertas de conquistar un nuevo título mundial, Lionel Messi optó por no regresar junto al resto de la expedición argentina y puso rumbo directamente a Miami, donde retomará en los próximos días la disciplina del Inter Miami. La decisión responde al calendario de la Major League Soccer (MLS), que ya ha reanudado la competición, por lo que el capitán contará con un breve periodo de descanso antes de reincorporarse a los entrenamientos y preparar el encuentro del próximo miércoles frente al Chicago Fire.

Messi no fue el único internacional que modificó el itinerario previsto tras la final. Junto al delantero rosarino tampoco regresarán a Argentina Rodrigo De Paul, compañero suyo en el Inter Miami, así como Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, José Manuel López y Juan Musso. Mientras una parte del grupo sí participará en los actos previstos en su país tras lograr el subcampeonato del mundo, varios futbolistas iniciarán directamente sus vacaciones o se reincorporarán a sus respectivos clubes para afrontar el inicio de la nueva temporada.

Leo Messi, durante la final entre España y Argentina / EFE

Messi se sincera tras perder la final del Mundial 2026

Horas después del encuentro, Lionel Messi quiso dirigirse a los aficionados a través de un mensaje cargado de emoción y autocrítica. El capitán reconoció que la derrota deja una herida difícil de cerrar, aunque también quiso poner en valor el esfuerzo realizado por toda la selección durante el campeonato.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, escribió el futbolista.

En su publicación también recordó el mérito que supone haber alcanzado dos finales consecutivas de la Copa del Mundo, un logro reservado a muy pocas selecciones a lo largo de la historia. Messi agradeció el respaldo recibido durante todo el torneo y destacó la unión que volvió a generarse entre los aficionados argentinos alrededor de la selección nacional, un sentimiento que consideró uno de los grandes triunfos de este ciclo deportivo pese al desenlace de la final.

Felicitación a España y regreso al Inter Miami

El mensaje del capitán argentino concluyó con un gesto de deportividad hacia el nuevo campeón del mundo. Messi felicitó expresamente a España por la conquista del título, reconociendo el mérito del conjunto español tras imponerse en la final del Mundial 2026. Sus palabras fueron bien recibidas por numerosos aficionados, que destacaron la elegancia del futbolista incluso en uno de los momentos más difíciles de su carrera con la selección.

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Ahora, el foco del delantero se traslada nuevamente a Estados Unidos. Tras viajar desde Nueva York hasta Miami acompañado por Rodrigo De Paul, ambos disfrutarán de unos días de descanso antes de reincorporarse al Inter Miami, que afronta la segunda parte de la temporada de la MLS con el objetivo de mantenerse en la lucha por el campeonato. El primer compromiso del conjunto estadounidense tras el parón internacional será el próximo miércoles frente al Chicago Fire, un encuentro que marcará el regreso de Messi a la competición de clubes después de haber liderado a Argentina hasta una nueva final mundialista.