Un Mundial de récord para España

La conquista del Mundial 2026 no solo le ha otorgado a España la segunda estrella. La conquista del Mundial 2026 no solo le ha otorgado a España la segunda estrella. El equipo de Luis de la Fuente ha firmado un torneo histórico, batiendo varios récords nunca antes vistos en el fútbol internacional y consolidando una de las etapas más dominantes y destacadas que se recuerdan.

1.Campeona olímpica, europea y mundial al mismo tiempo

España se ha convertido en la primera selección masculina que reúne simultáneamente los tres títulos de campeona olímpica, campeona de Europa y campeona del mundo. Un dominio evidente que demuestra la superioridad de la Roja en todas las grandes competiciones internacionales.

2.Primer país con el Mundial masculino y femenino en sus manos

Al triunfo de la selección masculina se suma el de la selección femenina en 2023. Nunca antes una misma federación había ostentado al mismo timpo los títulos mundiales absolutos masculino y femenino.

La selección femenina celebrando su Copa del Mundo / RFEF

3.Primera selección en 88 años que enlaza oro olímpico y Mundial

España conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 y dos años después ha levantado la Copa del Mundo. Ninguna selección encadenaba ambos desde hace 88 años.

4.La triple corona de Àlex Baena

El centrocampista se ha convertido en el primer futbolista de la historia en conquistar los tres títulos en apenas dos años. Un logro individual sin precedentes que simboliza el éxito de toda una generación.

Baena posando con sus tres títulos internacionales. / Instagram Atlético de Madrid

5.Récord de partidos invictos

Con la victoria en la final, España alcanzó los 38 encuentros consecutivos sin conocer la derrota. La racha supera el registro previo dela selección Italiana y consolida a La Roja como una de las más fiables de la historia reciente.

Cubarsí en un partido con España / EFE

6.El campeón que menos goles ha encajado

España solo recibió un gol durante todo el Mundial. Ningún campeón había logrado levantar la copa con una cifra tan baja. Hasta ahora, el récord compartido pertenecía a Francia e Italia, campeonas tras encajar únicamente dos tantos.

7.Récord de minutos sin recibir gol

La selección también estableció una nueva marca de minutos consecutivos sin encajar en una Copa del Mundo. La solidez defensiva de los de Luis de la Fuente permitió superar el anterior registro histórico que poseía la España de Iker Casillas en Sudáfrica 2010.

Unai Simón con el trofeo al mejor portero del Mundial / EFE

8.Seis porterías a cero consecutivas

Vinculado al récord anterior, España encadenó seis partidos seguidos sin recibir un solo gol, una cifra nunca vista en la historia de los Mundiales. Unai Simón y la defensa española construyeron una muralla que resultó decisiva para la conquista del torneo.

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Con estos registros, España no solo ha conquistado el Mundial 2026. Ha construido una candidatura sólida para ser considerada una de las mejores generaciones de la historia del fútbol. Campeona del mundo, de Europa y olímpica y capaz de batir marcas que parecían inalcanzables. El equipo español abandona Norteamérica con el trofeo más prestigioso del fútbol y con una colección de récords que difícilmente podrán igualarse en el futuro, consolidando una era dorada que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte.