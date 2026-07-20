Ponen fecha a la 'Finalíssima' entre España y Argentina solo un día después de ganar el Mundial
La Roja, que está celebrando su segunda estrella este lunes por las calles de la capital, se enfrentaría de nuevo a la albiceleste en un partido que tuvo que suspenderse en marzo por el estallido del conflicto en Oriente Medio
España todavía celebra una noche histórica. Un 19 de julio de 2026 en el que La Roja conquistó la segunda estrella. Campeones y aficionados todavía digieren las emociones de una noche larguísima y que ha continuado durante con las visitas institucionales al Palacio de la Zarzuela y al de la Moncloa y posteriormente con la gran fiesta en Cibeles.
Sin embargo el fútbol continúa y una vez se ha terminado la Copa del Mundo 2026 ya se preparan los calendarios para la próxima temporada. En este caso, todavía con la alegría caliente, ya quieren volver a enfrentar a Argentina y a España, con un nuevo intento de celebrar la Finalíssima, cancelada a principios de año.
En aquel momento la UEFA y CONMEBOL se vieron obligadas a cancelar la Finalíssima por el estallido del conflicto bélico en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán. Aunque la RFEF y la AFA buscaron alternativas para celebrar el duelo programado en Catar para el pasado 27 de marzo, finalmente tuvieron que desistir y cambiar los planes. España, por su parte, terminó disputando dos partidos amistosos ante Serbia en Villarreal y días después ante Egipto.
Según informa ESPN, el duelo entre los flamantes campeones del mundo y Argentina se disputaría a finales de este 2026. La Finalíssima, que teóricamente enfrenta al campeón de la Eurocopa (UEFA) y de la Copa América (CONMEBOL), en este caso mediría a los dos equipos que protagonizaron la final del Mundial 2026.
Así pues según la citada cadena el partido se disputaría en la ventana FIFA de noviembre y en el escenario original, el Lusail Stadium de Catar, que era el que iba a pagar la 'fiesta' en su fecha original el pasado mes de marzo.
La última edición de la Finalissima enfrentó a Argentina e Italia en Wembley y consolidó este duelo intercontinental como uno de los eventos más atractivos del calendario internacional.
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