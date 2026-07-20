La premonición mundial del pequeño Ferran Torres en Catarroja hace 16 años

El momento con el que todo futbolista sueña se hizo anoche realidad para Ferran Torres. Marcar el gol decisivo para tu país en la final de un mundial está al alcance de muy pocos. Como lo hizo Iniesta en Johannesburgo, el joven jugador formado en la cantera del Valencia CF se erigió el principal protagonista de la final haciendo el tanto que otorga a España su segunda estrella.

Ferran Torres anota el gol que abrió el marcador. / RONALD WITTEK / EFE

Hasta el minuto 106 de la prórroga hubo que esperar para derribar el muro argentino y desatar el delirio de 47 millones de españoles. Tras la final, llegaba el momento de celebrar otro título mundialista 16 años después. Por aquel entonces, en 2010, un pequeño Ferran Torres ya sabía lo que era levantar la Copa del Mundo: la lograda por Ramos, Xavi, Casillas, Iniesta y otras leyendas que anoche estaban presentes en el MetLife Stadium.

La premonición de Ferran

Entre celebraciones y festejos, Ferran Torres ha querido rememorar ese momento en redes sociales, en el que un niño de diez años se fotografiaba en Catarroja con el trofeo mundialista. “¡El sueño de cualquier niño!”, es como el ‘7’ de la selección ha querido describir aquel momento vivido en Catarroja que ya es una realidad. De esta forma, Ferran Torres cierra el círculo de una manera inmejorable. La foto que una vez se hizo como joven aficionado, ahora la podrá presumir como Campeón del Mundo en 2026.

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Sus declaraciones pospartido

Tras la final, Ferran Torres fue el principal reclamo de todos los medios. El de Foios ha sido el foco de muchas críticas durante su actuación en el mundial, en el que no ha visto portería con la asiduidad que quería. “Ha sido una liberación muy grande, pero el destino está escrito. Gracias a Dios, que siempre me da esas fuerzas para seguir y siempre le da las cosas al que más se lo merece”, fueron las primeras palabras del canterano del Valencia CF. “Solo quiero coger la copa, celebrarlo con mi gente y llevársela a los españoles”, comentó. El combinado nacional tendrá la oportunidad de hacerlo esta noche en Cibeles tras cumplir con sus actos institucionales.