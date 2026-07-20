El pueblo de Ferran Torres prepara un homenaje histórico tras darle a España su segundo Mundial

Si el mundo se ha rendido a los pies de Ferran Torres, autor del gol que le dio a España su segundo Mundial, su municipio natal, Foios, no puede ser menos. Apenas unas horas después de conseguir la segunda estrella, el ayuntamiento de la localidad de l'Horta Nord ya se ha movilizado para realizar una gran fiesta homenaje a su gran embajador.

La propia concejala de Deportes, Emma García, ya ha contactado esta misma mañana con la hermana del futbolista de la Selección Española, que se desplazó a Nueva York, para comunicarle que "sí o sí tiene que venir Ferran Torres a disfrutar con su gente de un homenaje. Esta victoria no solo es una victoria para España, sino un gran hito para el deporte valenciano y de nuestro pueblo". No ha sido el único miembro del ayuntamiento. Sergi Ruiz, alcalde del pueblo, se puso en contacto con el padre del jugador ya de madrugada para darle la enhorabuena "por la parte que le toca" y empezar a cuadrar agendas para la realización del acto.

Según la edila, la idea es poder hacerlo esta semana antes de que el jugador elija un destino para irse de vacaciones, que este año son más limitadas, puesto que en un mes prácticamente comenzará la Liga y la pretemporada con el FC Barcelona, equipo al que pertenece. Desde el área de Deportes se barajan varias opciones, la primera, celebrar un acto en el campo de fútbol que lleva el nombre del futbolista, "pero se ha renovado el césped y que lo pisen cientos de personas no es una buena opción". Es por eso que la idea es trasladarla a la plaza del Ayuntamiento, y a la fuente, donde este domingo se celebró el éxito español, pero también hay un handicap "el consistorio está en obras, con andamios", por eso se está planteando la idea de montar un pequeño escenario para que Ferran Torres pueda celebrar su gran éxito con su pueblo. "Estamos barajando muchas opciones, pero seguro que haremos algo muy grande como se merece y esperamos que nos diga su familia cuando puede venir para ya cerrar los actos de forma definitiva".

Sergi Ruiz, alcalde de Foios / Miguel Angel Montesinos

"Hijo del pueblo"

Además, la concejala de Deportes ha adelantado que han comenzado los trámites para declarar a Ferran Torres hijo predilecto de Foios. El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, también ha expresado que "es histórico que un hijo del pueblo le dé el Mundial a España, que se recordará por décadas, además de una inmensa alegría ver al vecindario unido en la plaza del pueblo, volcado en apoyar a la Selección y a Ferran Torres, quien siempre recuerda sus orígenes e inicios en el fútbol y que ahora es una estrella internacional, tal vez, uno de los futbolistas más importantes que están en activo en todo el mundo".

Ha sido también el propio regidor de la localidad de l'Horta Nord quien ha reconocido "que no se ha podido hablar demasiado en detalle" del futuro acto que le reconocerá como ciudadano ilustre del pueblo que le vio crecer. Un acto honorífico al que sí que le gustaría que pudiera acudir el delantero, pese a que no vaya al acto de celebración del campeonato que tiene previsto realizar el municipio.

Ferran Torres celebrando el gol / Europa Press

"Lejos de nuestra gente"

El Ayuntamiento de Foios ha destacado que, en unas primeras declaraciones después del partido, Ferran Torres ha hecho una especie de guiño de ojo a sus orígenes: "el destino estaba hecho para que ganáramos, lejos de nuestra gente". Una frase que cobra más sentido con el arraigo familiar y el sentido de pertenencia que tiene el jugador con su pueblo. "Que sea una persona crecida en Foios, con su nombre unido al del pueblo, es algo que me llena de orgullo", resalta Sergi Ruiz

El pueblo vivió con gran euforia los partidos de eliminatoria del Mundial, en especial los momentos en los que el jugador salía al campo como revulsivo y generaba alguna ocasión de peligro. "Cuando Feran salía al campo se escuchaba un grito enorme que durante la final se multiplicó por veinticinco. El gol fue el epítome de todo el campeonato", aseguraba el alcalde, que pese a reconocer no ser demasiado futbolero admitió haber acudido a la plaza para celebrar el gol junto a los vecinos del pueblo.

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Así, el jugador de Foios hace historia con un gol que posiciona a 'La Roja' con una segunda Copa del Mundo, después de la de 2010, lo que supone "una gran proyección a nivel mundial del deporte español, valenciano y foiero", ha resaltado el consistorio. El futbolista Ferran Torres fue el primer deportista homenajeado con el galardón al mérito deportivo masculino de la Gala del Deporte, otorgado por el Ayuntamiento de Foios en 2024.

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