Tragedia en la celebración del Mundial: muere un menor de 14 años tras desplomarse una fuente en Ciudad Rodrigo

La celebración del título mundial de España acabó en tragedia en Ciudad Rodrigo (Salamanca). Según ha informado El Norte de Castilla y otros medios de la zona, un menor de 14 años falleció después de que se desprendiera una fuente situada en la Glorieta del Árbol Gordo, uno de los lugares habituales de reunión para celebrar los éxitos deportivos en la localidad. En el suceso también resultó herida, al menos, otra persona.

La fuente cedió durante la celebración

De acuerdo con la información publicada por El Norte de Castilla, la estructura se vino abajo debido al peso de varias personas que se encontraban sobre ella durante los festejos. Al desplomarse, parte del ornamento cayó sobre varios aficionados que estaban en el interior de la fuente, entre ellos el menor, que posteriormente perdió la vida.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió las primeras llamadas de alerta a las 00:33 horas, movilizando de inmediato a la Policía Local, la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación de Salamanca y los servicios sanitarios de Sacyl, que acudieron rápidamente al lugar para atender a los afectados.

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Los servicios sanitarios trasladaron a dos personas al centro de salud de Ciudad Rodrigo, donde finalmente se confirmó el fallecimiento del menor. Además, se activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para prestar apoyo a los familiares y allegados de la víctima. Según El Norte de Castilla, las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente.