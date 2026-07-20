Lo que no se vio de la final del Mundial entre España y Argentina

La final del Mundial entre España y Argentina dejó mucho más que el gol de Ferran Torres y la segunda estrella de la Roja. Como suele ocurrir en las grandes citas, el encuentro estuvo repleto de escenas que pasaron por encima del propio resultado: encontronazos entre futbolistas, gestos e imágenes en la entrega del trofeo. Estos son algunos de los detalles que dejaron las cámaras y que han dado la vuelta al mundo en las horas posteriores a la conquista española.

El desplante de Cuti a Trump

Uno de los momentos más comentados lejos del balón llegó durante la entrega de medallas en el palco. El central argentino Cristian “Cuti” Romero pasó por el estrado sin estrechar la mano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que participaba en la ceremonia junto a Gianni Infantino y otros dirigentes internacionales. Mientras sí saludó al primer ministro canadiense y a la presidenta mexicana. La imagen se hizo viral en cuestión de minutos y desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

Messi pidió la tarjeta roja para Cucurella

La tensión de la final dejó una de las imágenes más curiosas del partido. Con Argentina ya en inferioridad numérica tras la expulsión de Enzo Hernandez, Messi reclamó al árbitro Slavko Vinčić una tarjeta roja para Marc Cucurella después de que el lateral español se tapara la boca mientras le hablaba durante una discusión.El argentino entendió que el defensa había incumplido una de las nuevas normas introducidas por la FIFA en este Mundial para evitar insultos o expresiones ocultas.

El recado de Otamendi a Rodri

La final no terminó con el pitido final. En plena tensión sobre el césped, las cámaras captaron un duro encontronazo entre Nicolás Otamendi y Rodri. El argentino se dirigió al capitán para recriminarle las declaraciones previa al partido sobre el arbitraje y el juego de Argentina.

“Toda la semana estuvisteis llorando. Vos y Laporte. Eso no se hace”

El error de Molina que abrió el camino al gol

La jugada del 1-0 dejó señalado a Nahuel Molina. En el centro al segundo palo, el lateral argentino perdió la referencia de Nico Williams, que le ganó la espalda y apareció completamente solo para peinar el balón hacia el corazón del área. Allí esperaba Ferran Torres, que no perdonó ante el Dibu Martínez. Las repeticiones mostraron cómo Molina quedó descolocado en la marca y permitió que Nico participara en la acción decisiva de la final. Un pequeño despiste defensivo que terminó costándole a Argentina una Copa del Mundo.

Giuliano perdió de vista a Ferran

El gol que decidió el Mundial también dejó otra imagen difícil de olvidar para Argentina. Giuliano Simeone era el encargado de seguir la marca de Ferran Torres, pero en el inicio de la jugada se detuvo unos segundos para ajustarse las medias y perdió de vista al delantero español. Cuando quiso reaccionar, Ferran ya estaba libre dentro del área para terminar la acción y marcar el 1-0 definitivo. La secuencia se hizo viral tras el partido y convirtió al hijo del Cholo Simeone en uno de los nombres más señalados por la prensa argentina tras la final.

La foto que Rodri quiso para España

La celebración de España dejó una escena tan curiosa como comentada. Tras recibir el trofeo de manos de Gianni Infantino y Donald Trump, Rodri se disponía a levantar la Copa del Mundo cuando el presidente estadounidense permaneció sobre el escenario junto a los jugadores españoles. El capitán de la Roja esperó unos segundos, gesticuló para que se despejara el espacio y retrasó el momento más esperado de la noche hasta que se marchara.

Keyne también se llevó los focos

Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal, ha vuelto a ser protagonista. El niño, de apenas tres años, empezó a corretear por el césped tras la final y se puso a jugar con uno de los policías encargados de la seguridad del estadio. Las cámaras captaron el momento mientras el pequeño perseguía un balón y se divertía ajeno a todo el revuelo. No fue la primera vez que Keyne se hizo viral durante el torneo, pero sí una de las imágenes más tiernas de la noche, hasta el punto de robar protagonismo por unos minutos a los propios campeones del mundo.

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La copa viajó en una bolsa de basura

Marc Cucurella protagonizó una de las imágenes más surrealistas de la celebración. Mientras los jugadores abandonaban el estadio, el lateral español apareció transportando la Copa del Mundo dentro de una gran bolsa de basura. La escena, captada por varios aficionados y cámaras de televisión, se hizo viral de inmediato por el contraste entre el trofeo más prestigioso del fútbol y su peculiar “protección”.