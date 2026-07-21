Adrián Embarba ofrecido al Sevilla FC

El jugador del Almería, Adrián Embarba, ha sido una de las revelaciones en segunda división, ya que ha anotado 17 goles y 11 asistencias. El extremo termina contrato el 30 de junio de 2028 y el Sevilla está pendiente de si finalmente, Rubén Vargas deja el club.

Celebración gol Embarba / Adrián Embarba

Desde la dirección deportiva ya han comenzado a confecionar la plantilla para la temporada 26/27 y han conseguido dos ventas y cuatro fichajes. En primer lugar, ha salido Tanguy Nianzou que los sevillistas se han ahorrado aproximadamente unos 5 millones de margen salarial. Además, la inminente salida de Akor Adams que dejará en las arcas del club 23 millones con variables incluidos.Y ya han llegado a Nervión (Jon Guridi, Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias y Arouna Sangante).

Según el periodista Ismael Medina en 'Informe Morrocotudo', el Sevilla FC maneja el ofrecimiento del extremo de la UD Almería, que desea retenerlo porque ha sido una pieza vital en el proyecto almeriense los últimos años. Aunque el madrileño cuenta con una cláusula liberatoria a coste cero si un club de LaLiga EA Sports se hace cargo de su ficha completa, inferior a un millón de euros netos aproximadamente.

Adrián Embarba

A sus 34 años, salió del Rayo Vallecano donde comenzó su andadura como futbolista profesional en primera división. En Vallecas estuvo durante seis años dejando muy buenas sensaciones dentro del club. El salto lo dio con el Espanyol que desembolsó 10 milones de euros para hacerse con sus servicios.

En el club perico estuvo dos temporadas y media donde marcó 11 tantos y dio 18 asistencias. En su última temporada, la 22/23, se marchó al Almería para seguir en primera, pero que la siguiente temporada bajaron de categoría. Volvió cedido al equipo en el que empezó, hasta hoy. Su rendimieto ha ido de menos a más y a pesar de su edad puede ser un jugador que aporte y ayude a los de Luis García Plaza a conseguir sus objetivos.

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Desde Sevilla van a escuchar todas las ofertas que lleguen, ya que el momento crítico tanto deportivo como económico que atraviesa la institución hace que tengan que bajar al barro.