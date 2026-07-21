Al Ajax se le acaba la paciencia con Ter Stegen

La llegada de Marc-André ter Stegen al Ajax sigue si concretarse. Lo que parecía una operación encaminada desde hace semanas ha entrado en un periodo de incertidumbre debido a una serie de cuestiones fiscales que continúan sin resolverse y que están retrasando la oficialidad del acuerdo entre todas las partes.

El guardameta alemán permanece mientras tanto bajo mando del FC Barcelona durante la pretemporada, a la espera de recibir luz verde para viajar a Ámsterdam y completar los últimos trámites de su incorporación al conjunto neerlandés.

El club neerlandés estudia todas las opciones

Según ha informado Mundo Deportivo, en el Ajax existe preocupación porque la situación se está alargando más de lo previsto. Aunque desde el club no se ha trasladado ningún ultimátum, la entidad ya valora todos los escenarios posibles, incluido que la cesión del internacional alemán no termine produciéndose este verano.

La sorpresa en Ámsterdam radica en que las conversaciones deportivas estaban avanzadas desde hace tiempo y el acuerdo parecía cercano. Hasta el momento, Ter Stegen ya había llegado a un acuerdo con el Ajax sobre su salario y se había avanzado el acuerdo de la ficha de la cesión entre ambos clubes.

Sin embargo, la falta de resolución de los aspectos fiscales pendientes ha impedido que el traspaso pueda cerrarse definitivamente.

Ter Stegen en un entrenamiento con el FC Barcelona. / EFE

El Barça sigue convencido de cerrar la operación

La visión en el Barcelona es distinta. Tal y como apunta Mundo Deportivo, el club azulgrana mantiene el optimismo y confía en que el desenlace acabará siendo positivo para todos una vez se solucionen los asuntos económicos que de momento bloquean la salida del futbolista.

La operación también tiene gran importancia para la planificación deportiva y financiera del Barça. La salida de Ter Stegen aliviaría la competencia en la portería y permitiría reducir parte de la masa salarial de la plantilla, motivos por los que el club sigue trabajando para desbloquear una negociación que, pese a los retrasos, todavía no se da por perdida.

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Ter Stegen antes de un partido con el Barcelona. / EFE

Con el inicio oficial de la temporada cada vez más cerca, el tiempo empieza a jugar un papel importante y a tensar las negociaciones. El Ajax continúa esperando a su gran apuesta para la portería, mientras Ter Stegen sigue pendiente de una solución que le permita poner rumbo definitivamente a los Países Bajos.