Akor Adams abandona el Sevilla

Akor Adams ya tiene nuevo equipo. El delantero se marcha rumbo a Venecia tras cerrarse el acuerdo entre clubes. El Sevilla FC firma una salida muy importante por 23 millones de euros sumando los variables que incluye la operación. El jugador ha atendido a Zona Mixta y ha dejado este mensaje para la afición: "Muchas gracias".

Los de Nervión ya buscan un nuevo referente ofensivo para reemplazar la salida del nigeriano. Adams jugará finalmente en Italia tras las intensas negociaciones durante esta misma semana con el propio director deportivo del club veneciano en Sevilla. La suma total del traspaso significa una venta clave para las finanzas del club (16 millones fijos + 7 variables).

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En la capital de Andalucía etiquetan esta venta de "salvación económica". El club atraviesa desde hace años una serie de problemas financieros que han llegado a afectar tanto en el vestuario como en el club en general, con una afición tremendamente enfadada con su directiva y equipo. La salida de Akor Adams da vida al Sevilla, quien ya busca reforzar la delantera tras la gran venta del verano.