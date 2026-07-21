El culebrón entre el Real Madrid y Olise continúa

Uno de los nombres propios del mercado de fichajes está más cerca de resolver su futuro. El Real Madrid tiene como objeto de deseo a Michael Olise, pero la operación no será nada fácil. El futbolista francés está multiplicando su valor partido tras partido. Su participación en el Mundial, en el que ha sido el máximo asistente, ha elevado todavía más su cotización tras su excelente temporada en el Bayern de Múnich. Precisamente, el club bávaro tiene atada a su joya con contrato hasta 2029, pero otros grandes de Europa, tarde o temprano, van a llamar a la puerta.

El francés Michael Olise, durante el partido de octavos del Mundial ante Paraguay. / Angel Colmenares / EFE

El Bayern marca territorio

El campeón de Alemania ha presentado su segunda equipación y, en plena oleada de rumores por Olise, ha utilizado al atacante como principal protagonista en las fotos y vídeos del lanzamiento. De este modo, el Bayern de Múnich lanza una declaración de intenciones en el que hace saber que quiere retener a su estrella a toda costa.

Una leyenda se pronuncia

Hace pocos días, fue el mítico Lothar Matthäus el que se pronunció sobre la situación del francés. En declaraciones recogidas por Bild, reconoció que entendería una hipotética decisión del jugador de fichar por el Real Madrid, pero que el Bayern ni siquiera se sentaría a negociar. “El Real Madrid puede ahorrarse la llamada. Olise tiene contrato y el Bayern no quiere venderlo”, afirmó la leyenda bávara.

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De este modo, desde Alemania siguen dando largas a una posible oferta por el club blanco, quien debería ofrecer cerca de 200 millones de euros para intentar convencer en las oficinas germanas.