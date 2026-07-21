La defensa de Ibrahimovic a España: "Le daría un cabezazo"
El exjugador sueco habló de la agresión del mediocentro argentino a Gavi y Eric García tras el encuentro y se mostró incrédulo ante la pasividad de los jugadores españoles
Zlatan Ibrahimovic, leyenda del fútbol, ha estado comentando el Mundial 2026 en Fox. Se mostró muy contundente a la hora de analizar lo que sucedió tras el pitido final con Leandro Paredes y España proclamarse campeona del mundo por segunda vez.
El sueco comentó, "no sé qué hacen los jugadores españoles; simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero". Se refería a la acción que protagonizó el mediocentro argentino con Eric García y Gavi. Además, "Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una falta de profesionalidad por su parte", dijo Ibra.
Sobre la victoria de España
También quiso hablar de lo futbolístico, "hoy ganó el fútbol. La forma en que España juega al fútbol, la manera en que jugaron en este torneo... cuando ves fútbol, esto es lo que quieres ver", destacó. Criticó la poca presencia arriba de los argentinos que no tiraron a puerta en 120 minutos. Zlatan ya predijo que la selección española ganaría el Mundial y no ha fallado.
Por otro lado, se pudo ver el manotazo que Ayala a Dani Olmo y el encontronazo de Nahuel Molina con Rodri Hernández.
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