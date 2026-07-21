Diego Conde, nuevo jugador del Real Betis

En Heliópolis continúan sumando piezas en este mercado de fichajes. Tras las llegadas de Facundo Bernal y Fran García, la secretaría técnica refuerza ahora la portería con la contratación de Diego Conde. Las salidas de Pau López al FC Andorra y la retirada de Adrián San Miguel obligaban al cuadro verdiblanco a fijar su mirada en un nuevo guardameta. El elegido ha sido el portero de 27 años, quien abandona el Villarreal CF tras perder protagonismo con Luis Júnior y Arnau Tenas.

Conde llega al Real Betis para disputar el puesto con un Álvaro Valles que se ganó la confianza a pulso. Pese a recalar en calidad de cedido, la nueva incorporación verdiblanca buscará un protagonismo que no tuvo el pasado curso. En su primera temporada como groguet, disputó un total de 22 partidos y encajó 33 goles. Sin embargo, su mejor versión la ofreció en Butarque, donde ascendió a Primera División con el CD Leganés con el rol de titular.

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Un gran reto por delante

La temporada que se le presenta por delante al Real Betis no será una más. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini volverá a viajar por el viejo continente, esta vez en la máxima competición europea. La clasificación para Champions League está siendo más que ilusionante para la parte verdiblanca de Sevilla, por lo que necesitan refuerzos de garantías para iniciar esta exigente campaña.