La campeona del mundo ya conoce su próximo desafío

La selección española ya tiene marcado en rojo el día de su regreso. Después de conquistar el Mundial 2026, el combinado dirigido por Luis de la Fuente volverá a la competición oficial el próximo 26 de septiembre con un duelo de máxima exigencia frente a Inglaterra en Wembley, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo.

El encuentro supondrá el estreno de España en la UEFA Nations League 2026/27 y la primera oportunidad para comprobar cómo responde la vigente campeona del mundo tras el éxito conseguido en Estados Unidos, México y Canadá. La Roja iniciará un nuevo ciclo con el reto de mantener el nivel competitivo que la ha llevado a dominar el panorama internacional.

Tras la visita a Wembley, España disputará otros tres encuentros en la primera ventana de selecciones. El 29 de septiembre recibirá a Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el 3 de octubre se enfrentará a la República Checa y cerrará ese exigente tramo el 6 de octubre con un nuevo duelo ante Croacia, esta vez a domicilio.

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La fase de grupos de la Nations League concluirá en el mes de noviembre. España viajará primero a Praga para medirse de nuevo a la República Checa y finalizará su participación recibiendo a Inglaterra. Seis partidos en apenas dos meses que marcarán el inicio del camino de la campeona del mundo hacia un nuevo título internacional.