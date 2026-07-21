El exvalencianista Rodrigo De Paul denuncia “conspiraciones infundadas” y acusa a sus críticos: “Nuestras maneras les jode”

La derrota de Argentina por 1-0 frente a España en la final del Mundial dejó un profundo sentimiento de frustración en el vestuario de la Albiceleste, pero también abrió la puerta a una contundente reacción de uno de sus referentes. Rodrigo De Paul, exjugador del Valencia y pieza clave del combinado dirigido por Lionel Scaloni, utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje cargado de emoción y reivindicación, en el que defendió el camino realizado por su selección y arremetió contra quienes, a su juicio, trataron de desprestigiar los logros del equipo durante toda la competición con teorías y acusaciones sin fundamento.

De Paul reconoció que el mayor dolor no procede únicamente de haber perdido la posibilidad de conquistar un nuevo título mundial, sino de no haber podido regalar otra alegría histórica a la afición argentina. El centrocampista destacó que los seguidores de la Albiceleste merecían volver a celebrar una Copa del Mundo y aseguró que ese sentimiento de decepción será difícil de superar. Aun así, quiso poner en valor el compromiso mostrado por el grupo durante todo el campeonato y el vínculo que ha construido con una hinchada que volvió a acompañar al equipo de forma masiva.

Leo Messi y los futbolistas de la selección argentina, después de la final del Mundial / SD

De Paul carga contra quienes cuestionaron a Argentina

En el tramo más contundente de su publicación, el futbolista apuntó directamente contra quienes, según sus palabras, aprovecharon el desarrollo del Mundial para alimentar “conspiraciones infundadas” relacionadas con supuestos favores arbitrales o intereses políticos y comerciales hacia Argentina. “Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode”, escribió De Paul, en un mensaje que rápidamente tuvo una enorme repercusión entre aficionados y medios de comunicación. El internacional argentino defendió que esas críticas solo reforzaron la unión del grupo y la pasión con la que el equipo representa a su país.

Orgullo por la Albiceleste pese al golpe de la final

El mediocampista también quiso transmitir un mensaje de agradecimiento a los aficionados, asegurando que durante este Mundial comprendió que la conexión entre la selección y el pueblo argentino trasciende la conquista de títulos. Para De Paul, el respaldo recibido demuestra que la “Scaloneta” ha conseguido algo más importante que los trofeos: consolidar una identidad con la que millones de argentinos se sienten plenamente identificados. Esa idea, explicó, será el principal apoyo para superar la decepción de la final y afrontar los próximos desafíos deportivos.

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El exvalencianista concluyó su reflexión reconociendo que la derrota permanecerá durante mucho tiempo en su memoria, aunque dejó claro que el orgullo por defender la camiseta de Argentina sigue intacto. “Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino”, sentenció el futbolista, cerrando un mensaje que refleja el impacto emocional de la derrota y, al mismo tiempo, su determinación de responder a las críticas defendiendo el recorrido de una selección que volvió a situarse entre las mejores del mundo.